Κοινωνία

Διαρρήκτης “άδειαζε” αποθήκες πολυκατοικιών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως προδόθηκε ο άνδρας, τον οποίο καταδίωξαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε μετά από έρευνα. Πόσο “χτυπήματα” του αποδίδονται.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, «συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 7-9-2022 στη Νέα Σμύρνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 38χρονος αλλοδαπός για διακεκριμένες κλοπές, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα πρώτες πρωινές ώρες της 7-9-2022 ο 38χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας να κινείται πεζός στην περιοχή της Νέας Σμύρνης μεταφέροντας ένα ποδήλατο. Στη θέα των αστυνομικών εγκατέλειψε το ποδήλατο και τράπηκε σε φυγή, πλην όμως οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Όπως διαπιστώθηκε το ποδήλατο το είχε αφαιρέσει νωρίτερα από πυλωτή πολυκατοικίας στην ίδια περιοχή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 38χρονος κινούμενος με συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εντόπιζε πολυκατοικίες και εισερχόταν στους υπόγειους χώρους που βρίσκονται οι αποθήκες, παραβίαζε τις κλειδαριές και αφαιρούσε αντικείμενα αξίας, τα οποία στη συνέχεια διέθετε προς πώληση, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2 τυφέκια τύπου αεροβόλου με γεμιστήρα

2 πιστόλια τύπου αεροβόλου με -3- γεμιστήρες

πλήθος ρολογιών, κοσμημάτων, φακών, κλειδιών και άλλων αντικειμένων

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών

διακοσμητικό ξιφίδιο με θήκη

μπαλτάς

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

Επιπλέον κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για τη διάπραξη των κλοπών.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών, σε αποθήκες πολυκατοικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Επιπρόσθετα ο συλληφθείς έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”- Γαρδέλης: Δεν είναι βιασμός, είναι συναίνεση αν δεν το καταγγείλεις αμέσως (βίντεο)

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Τι φέρνει η εξαγορά της VILLAGE ROADSHOW Ελλάς

Φιλιππίδης - Νίνου: η κατάθεση, η σχέση με φίλη του γιού του, τα “στραβά μάτια” και η χλιδή (βίντεο)