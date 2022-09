Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Έλληνας διατητής σε ντέρμπι μετά από 4 χρόνια

Ανιτδράσεις για τον ορισμό του Έλληνα ρέφερι που θα σφυρίξει το ματς, στο κατάμεστο γήπεδο της Λεωφόρου. Τι λένε ΚΕΔ και ΕΠΟ, τι αναφέρει η ΑΕΚ.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ ανακοίνωσε σήμερα τους διαιτητές της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και για πρώτη φορά μετά έπειτα από σχεδόν μία τετραετία, όρισε Ελληνα διαιτητή στο κυριακάτικο (11/9, 21:30) ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τον διεθνή ρέφερι, Τάσο Σιδηρόπουλο.

Από το 2018 είχε καθιερωθεί σε όλα τα μεγάλα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και του κυπέλλου να σφυρίζουν ξένοι διαιτητές.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

18:30: ΟΦΗ-Παναιτωλικός | Διαιτητής: Παπαδόπουλος / Βοηθοί : Νικολαΐδης, Πάτρας / 4ος : Κατοίκος / VAR : Περράκης, Σπυρόπουλος

19:15: ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός | Διαιτητής: Γκάμαρης / Βοηθοί : Φωτόπουλος, Σαμοΐλης / 4ος : Αγγελάκης / VAR : Γκορτσίλας, Απτόσογλου

21:30: Ιωνικός-Ατρόμητος | Διαιτητής: Τζοβάρας / Βοηθοί : Μπουξμπάουμ, Β. Μωυσιάδης / 4ος : Τζήλος / VAR : Τσακαλίδης, Νικολακάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ

18:30: Ολυμπιακός-Βόλος | Διαιτητής: Φωτιάς / Βοηθοί : Κουρομπύλια, Μεϊντάνας / 4ος : Μαλούτας / VAR : Ζαμπάλας, Θ. Μωυσιάδης

21:30: Αστέρας-Αρης | Διαιτητής: Τσετσίλας / Βοηθοί : Κούλα Χασάν, Κωνσταντίνου / 4ος : Ματσούκας / VAR : Κουτσιαύτης, Ψαρρής

21:30: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ | Διαιτητής: Σιδηρόπουλος / Βοηθοί : Κωσταράς, Λ. Δημητριάδης / 4ος : Παπαπέτρου / VAR : Διαμαντόπουλος, Πετρόπουλος

ΔΕΥΤΕΡΑ

19:00: ΠΑΟΚ-Λαμία| Διαιτητής: Τσαγκαράκης / Βοηθοί : Βασιλόπουλος, Κολλιάκος / 4ος : Τσιμεντερίδης / VAR : Κουμπαράκης, Παπαδάκης.

Παναθηναϊκός: Οι αντιδράσεις μας έφεραν αποτέλεσμα και το αυτονόητο

Οι «πράσινοι» προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από το βράδυ της Τετάρτης (7/9), όταν υπήρξε η αρχική πληροφόρηση πως η ΚΕΔ θα όριζε Έλληνα διαιτητή στο ντέρμπι κι όπως τόνισαν σε επίσημη ανακοίνωσή τους το μεσημέρι της Πέμπτης (8/9) οι αντιδράσεις τους έφεραν αποτέλεσμα και το... αυτονόητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Επί της αρχής η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιθυμεί να στηρίξει το θεσμό της ελληνικής διαιτησίας, εφόσον πρώτα μπουν γερά θεμέλια με τη συνδρομή της επιτροπείας των τελευταίων ετών από τις διεθνείς ομοσπονδίες. Όμως, αιφνιδιαστικές αλλαγές και επιλογές, όπως αυτή του ορισμού Έλληνα διαιτητή στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, δίνουν τροφή στην καχυποψία και στην παθογένεια, είναι δε αδιανόητο να προκύπτουν δίχως προηγούμενη διαβούλευση όλων των θεσμικών φορέων. Η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θεώρησε από την πρώτη στιγμή δεδομένη και επιβεβλημένη την αλλαγή διαιτητή και τον ορισμό ξένου ρέφερι για το ντέρμπι της Κυριακής και εκφράζει την ικανοποίηση της, γιατί οι αντιδράσεις της -από το απόγευμα της Τετάρτης- προς όλες τις κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της ΕΠΟ, κ. Μπαλτάκου, έφεραν αποτέλεσμα και εν τέλει επικράτησε το αυτονόητο».

Μπαλτάκος: Η ΕΠΟ δεν είχε σχέση με τον ορισμό Σιδηρόπουλου

Παρέμβαση στο θέμα έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Παναγιώτης Μπαλτάκος, και σε δήλωση του τόνισε: «Σχετικά με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ε.Κ. για την 4η αγωνιστική της Super League 1, ούτε εγώ προσωπικά ούτε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνολικά, είχαμε την οποιαδήποτε γνώση ή σχέση. Πρόκειται αποκλειστικά για απόφαση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) η οποία με βάση το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τις συστάσεις της Ολιστικής Μελέτης λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα, άρα έχει και τη σχετική ευθύνη για τον συγκεκριμένο ορισμό».

Ξένο διαιτητή ήθελε η ΑΕΚ

Ξεκάθαρη ήταν η θέση της ΑΕΚ υπέρ του ορισμού ξένου διαιτητή στο ντέρμπι της Κυριακής (11/9) με τον Παναθηναϊκό. Οι «κιτρινόμαυροι» σε επίσημη ενημέρωσή τους αποσαφήνισαν τις προθέσεις τους σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τον ορισμό του Τάσου Σιδηρόπουλου στο ματς της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

«Αν υποτίθεται πως βράζουν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ για το θέμα με τον διαιτητή του ντέρμπι, η ΑΕΚ βράζει περισσότερο απ όλους. Γιατί από χθες παρακολουθούμε μια απίστευτη ιστορία με διαρροές σε συγκεκριμένα Μέσα για ορισμούς διαιτητών, για τους οποίους αρχίζει άμεσα οργανωμένο bullying, οι οποίοι στη συνέχεια επιβεβαιώνονται και μετά ξεκινάει εκστρατεία στοχοποίησης της ΑΕΚ έμμεσα. Με εμάς από την αρχή να περιμένουμε ορισμό ξένου διαιτητή!» έλεγαν από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ διευκρινίζοντας ότι «... θα υπάρξει και συνέχεια από πλευράς μας».

Σε επίσημη ανακοίνωση πυο εξέδωσε αργότερα, η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει

«Με οργή παρακολουθούμε όλα όσα διαδραματίζονται από το απόγευμα της Τετάρτης(7/9) όσον αφορά τον επικείμενο αγώνα μας με τον Παναθηναϊκό. Ένα οργανωμένο bullying για το θέμα της διαιτησίας με έμμεση -και από κάποιες πλευρές και άμεση- στοχοποίηση της ΑΕΚ, το οποίο ξεκίνησε με μία πρωτοφανή στα χρονικά διαρροή σε Μέσο ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία μάλιστα την επόμενη μέρα επιβεβαιώθηκε από τους ορισμούς! H AEK στήριξε το μέτρο του ορισμού ξένων διαιτητών στα σημαντικά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα εφαρμογής του, παρά το γεγονός πως είτε μιλάμε για ξένους είτε για Έλληνες διαιτητές παραμένουμε η ομάδα που έχει αδικηθεί όσο καμιά άλλη όλα αυτά τα χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο να μείνουμε ακόμα και εκτός Ευρώπης την προηγούμενη σεζόν, όταν εκτός από τα δικά μας λάθη, πληρώσαμε ακριβά και τις εχθρικές διαιτησίες στα περισσότερα παιχνίδια.

Παρόλα αυτά, εννοείται πως πάντοτε συμφωνούσαμε με τον ορισμό ξένων διαιτητών, όπως ήμασταν σύμφωνοι εξαρχής και τώρα να διευθύνει ξένος ρέφερι τον προσεχή αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Κάτι που η ΠΑΕ ΑΕΚ διατράνωσε και ψήφισε και κατά τη σημερινή συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Είναι σαφές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης με στόχο να τιναχτεί το πρωτάθλημα στον αέρα από όσους φοβούνται να παίξουν ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο.

Γιατί ορίστηκε λοιπόν ο Σιδηρόπουλος; Γιατί και από ποιον διέρρευσε από το βράδυ της Τετάρτης ο συγκεκριμένος ορισμός σε Μέσο ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού; Ποιοι είχαν συμφέρον από αυτή τη διαρροή; Η επιχείρηση για τη δημιουργία κλίματος τρομοκρατίας εν όψει του αγώνα της Λεωφόρου δεν φοβίζει την ΑΕΚ. Τη δυναμώνει και τη συσπειρώνει. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για τη προστασία της ισονομίας και την αποτροπή της εξόφθαλμης προσπάθειας επηρεασμού των αξιωματούχων του αγώνα».

Sold out το ντέρμπι

Εξαντλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (8/9) τα εισιτήρια του μεγάλου κυριακάτικου (11/9, 21:30) αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της Super League. Όπως ενημέρωσε επίσημα η «πράσινη» ΠΑΕ έχουν απομείνει ορισμένα εισιτήρια στα VIP (τα οποία αναμένεται να «φύγουν» εντός της ημέρας), με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να ευχαριστεί τον κόσμο του «τριφυλλιού» για την ανταπόκρισή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο "Απόστολος Νικολαΐδης". Εξαίρεση τα ελάχιστα εισιτήρια που απομένουν στη θύρα 3 (VIP) και τα οποία είναι ακόμα προς διάθεση. Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο της ομάδας για την υποστήριξη και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει από τις κερκίδες του γηπέδου την αναμέτρηση».





