Μητσοτάκης για United Group: ψήφος εμπιστοσύνης η επένδυση 2 δις ευρώ

Ως απόδειξη της πίστης των υπευθύνων του Ομίλου για τις προοπτικές της Ελλάδας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την σημαντική επένδυση στην χώρα μας.

Ως απόδειξη της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές στην προοπτική της Ελλάδας, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ανακοίνωση της νέας επένδυσης στην Ελλάδα του ομίλου United Group, με εκπροσώπους του οποίου συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι εκπρόσωποι του ομίλου παρουσίασαν στον πρωθυπουργό το σχέδιο της United Group να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα έως το 2027 για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

«Πιστεύω πως η απόφασή σας αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν τόσο εγχώριοι όσο και διεθνείς επενδυτές στις προοπτικές της Ελλάδας. Και, φυσικά, πιστεύω ότι η εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υποστηρίζουν αυτού του είδους τις επενδύσεις», δήλωσε κατά την έναρξη της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «το 2022 θα είναι ένα έτος που θα σημειωθεί ρεκόρ όσον αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα».

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση το επενδυτικό σχέδιο της United Group προβλέπει την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών 10 Gigabit που θα καλύπτει 4,5 εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι για την κυβέρνηση ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας είναι «ένα στοίχημα το οποίο έχουμε πρόθεση, όχι απλά να το κερδίσουμε, αλλά να δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να κάνει ένα πραγματικό άλμα. Νομίζω ότι ήδη οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν ότι πράγματα τα οποία έχουν γίνει στον τομέα ψηφιακών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικά. Και ταυτόχρονα έχουμε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο εν μέρει χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με μόχλευση ιδιωτικών πόρων: να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε συνολικά τις ψηφιακές μας υποδομές».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτή την πολύ σημαντική επένδυση την οποία ανακοινώνει σήμερα ο όμιλος United Group μέσω της Nova, και συμπλήρωσε: «Θα μας επιτρέψει να γεφυρώσουμε γρήγορα ένα σημαντικό κενό το οποίο έχουμε εδώ και καιρό επισημάνει, αλλά να παρέχει πολύ υψηλές ταχύτητες σε προσιτές τιμές σε εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά και βέβαια να τονώσει ακόμα περισσότερο και τον ανταγωνισμό στην αγορά, κάτι το οποίο επί της αρχής θεωρούμε ότι είναι ευπρόσδεκτο. Με την επένδυση την οποία ανακοινώνετε σήμερα σε συνέχεια της σημαντικής δουλειάς που ήδη έχει γίνει στην εταιρεία, μας δίνετε την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα το οποίο έχουμε, το μοιραζόμαστε και με σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια τα οποία θέλουν κι αυτά να συμμετέχουν στην προστιθέμενη αξία που δημιουργείται συνολικά στη χώρα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της BC Partners στην Ευρώπη, Νίκος Σταθόπουλος, τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι σήμερα κάνουμε μία πολύ σημαντική επένδυση, 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην ανάπτυξη οπτικών ινών, η οποία -νομίζουμε- θα προωθήσει πάρα πολύ τις προοπτικές της χώρας, αλλά και πολύ περισσότερο -θα έλεγα- την οικονομική ευημερία και την κοινωνική ευημερία της πατρίδας μας».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της United Group, Victoriya Boklag ανέφερε τα εξής: «Από την πρώτη ημέρα που ήρθαμε στην Ελλάδα, καταστήσαμε σαφές πως η επένδυσή μας δεν αφορά μόνο το εδώ και τώρα. Αυτό που επιδιώκουμε είναι μια σχέση που θα έχει μεγάλη διάρκεια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως θα επενδύσουμε επιπλέον 2 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επένδυσης θα κατευθυνθεί στην κατασκευή υπερσύγχρονων υποδομών οπτικών ινών της Nova».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε: «Η συγκεκριμένη επένδυση για εμάς είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και είναι και ψήφος εμπιστοσύνης στις τεχνολογικές της δυνατότητες. Να το πω σχηματικά, ότι βρισκόμαστε περίπου στην 25η στον κόσμο στην κινητή, αλλά περίπου 92η στη σταθερή. Ακριβώς γι' αυτό, η επένδυσή σας έρχεται σήμερα να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της υστέρησης και είναι τρομακτικά σημαντικό ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Είναι ακόμη ένα λιθαράκι προς την ψηφιοποίηση κράτους και οικονομίας και είναι ένα ακόμα κομμάτι της στρατηγικής που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός».

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης. Από την πλευρά της Nova συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργιόπουλος

