Παρακολουθήσεις - Τσίπρας: Αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες από την Εξεταστική

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβεβαίωσε σήμερα εκ νέου την ενοχή της, επιχειρώντας να κρύψει στο σκοτάδι την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβεβαίωσε σήμερα εκ νέου την ενοχή της, επιχειρώντας να κρύψει στο σκοτάδι την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του.

"Αφού έσπευσαν να καταστρέψουν κάθε στοιχείο για τη παρακολούθηση Ανδρουλάκη, Κουκάκη και ενδεχομένως πολλών ακόμα πολιτικών και δημοσιογράφων, επιχειρούν τώρα να ξεμπερδέψουν με συνοπτικές διαδικασίες και με την Εξεταστική Επιτροπή, αποκλείοντας όλους τους κρίσιμους μάρτυρες.

Δεν πρόκειται απλά για διασυρμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά για διαρκή και επαναλαμβανόμενη αντιδημοκρατική εκτροπή. Που επισφραγίζεται με τις αδιανόητες απειλές περί δήθεν φυλάκισης για όσους πουν την αλήθεια. Για όσους δηλαδή πράξουν αυτό που το Σύνταγμα και ο νόμος ορίζει.

Καλό είναι όμως να γνωρίζουν όλοι, ότι αν κάποιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρότατες ποινικές ευθύνες δεν είναι όσοι αποκαλύψουν την αλήθεια.

Αλλά όσοι διέπραξαν εγκλήματα κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και όσοι επικαλούνται το απόρρητο ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπίας, προκειμένου να τα συγκαλύψουν.

Και αυτοί που σύντομα θα λογοδοτήσουν και απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο νόμο, δεν είναι όσοι μάχονται για την αλήθεια και υπερασπίζονται το πολίτευμα, αλλά όσοι μάχονται για να επιβάλουν το σκοτάδι και υπονομεύουν τη Δημοκρατία».

Οικονόμου: Πολιτικός τραμπουκισμός και θεσμική ανευθυνότητα από τον κ. Τσίπρα

Για "πολιτικό τραμπουκισμό" και για "ανεύθυνες κινήσεις επικοινωνιακού εντυπωσιασμού" κάνει λόγο ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

"Ο κ. Τσίπρας, ύστερα και από τα όσα αποκαλύπτονται για τις παρακολουθήσεις στελεχών των κυβερνήσεών του στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, αντί να κινηθεί με θεσμική υπευθυνότητα, επέλεξε για άλλη μια φορά ανεύθυνες κινήσεις επικοινωνιακού εντυπωσιασμού" ανέφερε ο κ.Οικονόμου απαντώντας στη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προσθέτει επίσης:

"Επιπλέον, σε μια επίδειξη πολιτικού τραμπουκισμού, με το γνωστό από την περίοδο των «αγανακτισμένων» επιτηδευμένα οργίλο ύφος του, απειλεί ευθέως όσους και όσες σέβονται τις θεσμικές διαδικασίες και επιδιώκουν τη σοβαρή, ουσιαστική και με κανόνες διερεύνηση και διαλεύκανση όλων των ζητημάτων".

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλήγοντας τονίζει πως "όση σκόνη κι αν προσπαθεί να σηκώσει ο κ. Τσίπρας, όσες απειλές και αν εκτοξεύσει, το ζήτημα των επισυνδέσεων θα φωτιστεί για όλη την τελευταία δεκαετία. Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες, που ορίζονται με νόμους και επιβάλλεται να τηρούνται μέχρι κεραίας. Η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να γίνει η πολιτική ζωή ρωμαϊκή αρένα".

