“Ποιος Παπαδόπουλος;”: έρχεται δύο φορές την εβδομάδα στον ΑΝΤ1

Πότε κάνει πρεμιέρα η σπαρταριστή κωμική σειρά, με τους ξεχωριστούς πρωταγωνιστές, που θα μεταμορφώσουν τα βράδια μας, στην μέση της εβδομάδας.

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα.

Κάποιες φορές, όμως, κάποια… μπλεξίματα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας.

Αυτό συμβαίνει και στο «Ποιος Παπαδόπουλος;».

Η νέα κωμική σειρά του AΝΤ1 κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και, μέσα από μία αναγκαστική συγκατοίκηση, θα αλλάξει τις ισορροπίες, αλλά και τον τρόπο ζωής δύο οικογενειών, δημιουργώντας απίστευτες καταστάσεις.

Στο «Ποιος Παπαδόπουλος;» τα μπερδέματα ξεκινούν από τα… γεννοφάσκια των πρωταγωνιστών!

16 χρόνια πριν. Ένα βροχερό βράδυ, δύο αντρόγυνα, ο Αρίστος (Κρατερός Κατσούλης) και η Μελίνα (Μαριάννα Τουμασάτου), ο Γιάννης (Γιάννης Δρακόπουλος) και η Περιστέρα (Ελένη Ουζουνίδου), γίνονται γονείς στο ίδιο μαιευτήριο. Δεν ξέρουν, όμως, ότι ένα blackout και το κοινό τους επώνυμο, Παπαδόπουλος, θα τους ενώσει.

16 χρόνια μετά. Ο Αρίστος και η Μελίνα ζουν με τον γιο τους Αλέξανδρο (Νίκος Seymour Σταθόπουλος) μια πλουσιοπάροχη ζωή σε μια πολυτελή βίλα. Ο Γιάννης και η Περιστέρα από την άλλη, ζουν με τον γιο τους τον Θάνο (Δημήτρης Δάρας), αλλά και τον πατέρα του Γιάννη, τον Θανάση (Βασίλης Κολοβός), σε μια φτωχική μονοκατοικία, παλεύοντας να τα βγάλουν πέρα με ένα δάνειο που χρωστάνε, με τους κατασχέτες που τους κυνηγάνε και με μόνο σταθερό εισόδημα τη σύνταξη του παππού.

Ένα ατύχημα θα τους φέρει όλους αντιμέτωπους με μια μεγάλη έκπληξη…

Πώς θα αντιδράσουν οι πλούσιοι αριστοκράτες Παπαδόπουλοι όταν θα αναγκαστούν να φιλοξενήσουν στην έπαυλή τους τους φτωχούς Παπαδόπουλους, για χάρη των αγοριών τους;

Πώς θα αντιμετωπίσουν οι γονείς αυτή τη νέα πραγματικότητα;

Πώς θα «υποδεχτούν» τα παιδιά τη νέα τους ζωή, μεγαλώνοντας κάτω από την ίδια στέγη μαζί με τους βιολογικούς τους γονείς, αλλά και με τους γονείς που τους μεγάλωσαν;

Πώς θα ξεμπλεχτεί το κουβάρι αυτής της αναγκαστικής συμβίωσης δύο οικογενειών από δύο εντελώς διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και με χάσμα στο οικονομικό status;

Συντελεστές

Σενάριο : Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία : Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.





