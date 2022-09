Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Πότε κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Καθημερινά θα προβάλλεται το τηλεπαιχνίδι με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που “σάρωσε” την προηγούμενη σεζόν.

Επέστρεψε μετά από 16 χρόνια και έκλεψε τις εντυπώσεις, τερματίζοντας 1o στη ζώνη προβολής του!

Από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, το πιο δυνατό τηλεπαιχνίδι γνώσεων έρχεται και η πιο κλασική τηλεοπτική ερώτηση, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» θα ακουστεί και πάλι, από τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου.

15 ερωτήσεις, 3 βοήθειες, 2 μαξιλαράκια κι ένα μεγάλο έπαθλο 100.000 ευρώ!

Ξεκινάμε, αμέσως, εντατικά μαθήματα και τεστάρουμε τις γνώσεις μας γιατί ο «Εκατομμυριούχος» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 και η αγωνία θα χτυπήσει κόκκινο.

Καθημερινά στις 20:00, οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι και 100.000 ευρώ, αρκεί να δίνουν σωστές απαντήσεις.

Φτάνει, όμως, μόνο η γνώση ή θέλει και τύχη; Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει η μνήμη; Πώς θα καθορίσουν οι βοήθειες το τελικό αποτέλεσμα;

Πάμε να παίξουμε ξανά και να αλλάξουμε τη ζωή μας!

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 20:00, για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και συναρπαστικές στιγμές.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Αρχισυνταξία: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

#Ekatommyriouxos

