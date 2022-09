Life

“Στούντιο με θέα”: πρεμιέρα για την Φαίη Μαυραγάνη στον ΑΝΤ1

Η Φαίη Μαυραγάνη και η ομάδα της, ανοίγουν ένα ξεχωριστό “παράθυρο” στην ενημέρωση και όχι μόνο.

Η ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1 έχει την πιο αξιόπιστη θέα!

Η Φαίη Μαυραγάνη, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 05:30 το πρωί, θα ανοίγει ένα παράθυρο στην επικαιρότητα, εστιάζοντας σε όλα όσα θα μας απασχολήσουν, αλλά και σε όλα όσα θα συζητηθούν την εβδομάδα που ξεκινάει.

Ό,τι συνθέτει την ενημερωτική εικόνα του Σαββατοκύριακου, ό,τι θέλουμε να μάθουμε, ό,τι αξίζει να γνωρίσουμε θα είναι στην πολυθεματική ατζέντα της εκπομπής «Στούντιο με Θέα».

Ειδήσεις εντός και εκτός συνόρων, αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και χρηστικές απαντήσεις από τον διακεκριμένο οικονομικό συντάκτη Κωστή Πλάντζο.

Πολιτισμός, αθλητισμός, ξεχωριστοί άνθρωποι που είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας, αλλά και ταξίδια στις αθέατες γωνιές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με ψύχραιμη, εναλλακτική και αισιόδοξη ματιά, η Φαίη Μαυραγάνη και η ομάδα της θα μας περιμένει, κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, σε ένα Στούντιο που θα έχει για Θέα όλες τις πλευρές της ζωής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχισυντάκτης: Μαρία Αχουλιά

Μαρία Αχουλιά Σκηνοθέτης: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Υπεύθυνή καλεσμένων: Μαρία Καραουλάνη

Μαρία Καραουλάνη Δημοσιογραφική παραγωγή: Ντέμη Ντάβαρη

Ντέμη Ντάβαρη Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Σπανουδάκης, Μαρία Μπουρνιά

