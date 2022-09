Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα θέματα της πρεμιέρας

Για 11η τηλεοπτική σεζόν η Φωτεινή Γεωργίου και οι καλεσμένοι της, μας διαφωτίζουν για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», επιστρέφει το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 10:00, για 11η χρονιά, στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου θα συνεχίσει, και φέτος, να παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ αυτό ΤΟ σαββατο 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στις 10:00

Πώς θα ελέγξουμε το βάρος μας μετά τις διακοπές χωρίς στερήσεις;

Έξυπνοι τρόποι ώστε να προσαρμοστούμε εμείς και τα παιδιά μας μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Ποια άσκηση θα συνταγογραφείται και γιατί;

Στην ενότητα ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ επισκεπτόμαστε μια κλινική για πρόσφυγες.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ αυτΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στις 10:00

Η σοκαριστική μελέτη για το πώς επιδρά ο ήλιος στο πρόσωπο μας. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Το Long-COVID μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία μας.

Βοηθούν τελικά τα «ΜΗΝ» και τα «ΔΕΝ» στη διαχείριση του παιδιού μας;

Στην ενότητα ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ μαθαίνουμε πώς βελτιώνουν την ψυχολογία μας τα σκυλάκια και τα γατάκια.

Πρεμιέρα το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

