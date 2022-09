Πολιτική

Έβρος: μετανάστες εντοπίστηκαν σε νησίδα

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης έχει στηθεί στο σημείο που βρίσκονται οι μετανάστες.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό μεταναστών στον Έβρο, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι πάνω σε νησίδα.

Γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει στηθεί από τις Αρχές για την διάσωση τους.

Έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, οι μετανάστες που πέρασαν από το τουρκικό έδαφος βρίσκονται σε νησίδα της περιοχής Κισσαρίου Σουφλίου, ενώ στην περιοχή, βρίσκεται ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πασχάλης Συριτούδης, αλλά και συνεργείο της ΕΜΑΚ από την Κομοτηνή, προκειμένου να βοηθήσει αν χρειαστεί σε περίπτωση απεγκλωβισμού των μεταναστών.

Λίγες εβδομάδες νωτρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση διάσωσης για 38 μετανάστες που βρίσκονταν σε νησίδα του ποταμου στην τουρκική πλευρά και έπειτα εντοπίστηκαν στο ελληνικό τμήμα του Έβρου. Κάποιοι από τους μετανάστες αυτούς, μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1, για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία αλλά και για το ότι οι Τούρκοι τους "σπρώχνουν" στην Ελλάδα.

