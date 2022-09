Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός Γιατρός: Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφή από τα φαρμακεία

Αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν στην πρατφόρμα για τον προσωπικό γιατρό.

Διαθέσιμη είναι λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Πέμπτης, η πλατφόρμα εγγραφής των πολιτών στον Προσωπικό Γιατρό από τα φαρμακεία.

Οι πολίτες, μπορούν να εγγράφονται με ελεύθερη επιλογή σε προσωπικό γιατρό με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

3) στο φαρμακείο της γειτονιάς του, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

