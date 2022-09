Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Εξεταστική Επιτροπή: Την Τρίτη ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων

Οι καταθέσεις θα ξεκινήσουν με τους πρώην διοικητές της ΕΥΠ.

Το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, 13 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την «υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του προέδρου του ΠΑΣΑΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Σύμφωνα με την πρόσκληση που απεστάλη στα μέλη της Εξεταστικής και αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαύγεια η συνεδρίαση ορίσθηκε για τις 10 πρωί της ερχόμενης Τρίτης με ημερήσια διάταξη την εξέταση μαρτύρων.



Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία, σήμερα, στην συνεδρίαση της Επιτροπής, οι πρώτοι μάρτυρες που καλούνται για να καταθέσουν είναι οι πρώην διοικητές της ΕΥΠ Θεόδωρος Δαραβίλλας (2012-2015) και Ιωάννης Ρουμπάτης (2015-2019).

