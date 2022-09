Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας για “Ναυάγιο” Ζακύνθου: Παρακολουθούμε πολλές διάσημες παραλίες του Ιονίου (βίντεο)

Τις ανησυχίες του, όχι μόνο για το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο εξέφρασε ο καθηγητής, Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, στον ΑΝΤ1.

O καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, τη στιγμή του σεισμού, πραγματοποιούνταν σύσκεψη σχετικά με την αντισεισμική προστασία και ειδικότερα για την προστασία του Ναυαγίου, με παράγοντες του νησιού της Ζακύνθου.

Όσον αφορά την κατολίσθηση στο Ναυάγιο μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στην Κεφαλλονια, ο καθηγητής απάντησε σχετικά μετο εάν πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των τουριστών: "Από το 2008 παρατηρούμε το Ναυάγιο, με σύγχρονα μηχανήματα έτσι ώστε να προλάβουμε κατολισθήσεις. Οι παραλίες αυτές, έχουν δημιουργηθεί ας μην ξεχνάμε έχουν δημιουργηθεί από κατολισθήσεις και από τη διάβρωση των κυμάτων. Έτσι λοιπόν είναι η έρευνα σε εξέλιξη. Δύο φορές κάθε χρόνο με ειδικά μηχανήματα, ουσιαστικά μετρούμε την παραμόρφωση στις παραλίες και από εκεί και πέρα εκδίδουμε κάποιες οδηγίες."

Στη συνέχεια αναφέρει ο καθηγητής: "Το 2018, είχαμε διακρίνει στην παραλία, είχαμε διαχωρίσει την παραλία σε τρεις ζώνες, μία ζώνη που θα είναι απαγορευμένη ζώνη, που δεν πρέπει να την πλησιάζουν επισκέπτες γιατί κινδυνεύουν άμεσα από κατολισθήσεις, μία ενδιάμεση ζώνη, στην οποία γίνεται με επιτήρηση η παραμονή και μία κατάλληλη προς τη θάλασσα για μπορούν οι τουρίστες να απολαμβάνουν το τοπίο με ασφάλεια."

Τέλος ο καθηγητής, τόνισε πως πολλές παραλίες του Ιονίου σαν το Ναυάγιο, όπως το Πόρτο Κατσίκι και το Μύρτο, παρακολουθούνται εξίσου.

