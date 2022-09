Κόσμος

Ερντογάν - Δημοσκόπηση: Κατρακυλά η δημοτικότητά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυσάρεστα αποτελέσματα για τον Τούρκο Πρόεδρο «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις.

Της Άννας Αντρέου

Παρά τις ιαχές πολέμου εναντίον της Ελλάδας η δημοτικότητα του Τούρκου Προέδρου εξακολουθεί να κατρακυλά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Γογελέμ.

Στο ερώτημα «Θα ψηφίζατε τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ή τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης εάν οι προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν την επόμενη Κυριακή», 55,6% απαντά τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Μόνο το 33,3 % θα ψηφίσει Ταγίπ Ερντογάν, 6,7 % είναι αναποφάσιστοι και 4,4.% δεν θα ψηφίσουν

Ο Ταγίπ Ερντογάν χάνει και έναντι όλων των πιθανών ανθυποψηφίων του στον δεύτερο γύρο. Τον κερδίζει και ο Δήμαρχος Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς και ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου . Τον κερδίζει ακόμη και ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου που θεωρείται ο πλέον αδύνατος υποψήφιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κεφαλονιά: Έπεσαν βράχια στο Ναυάγιο της Ζακύνθου (εικόνες)

Μενίδι: Αστυνομικός πυροβολούσε στον αέρα έξω από καφετέρια

Ευλογιά των πιθήκων: 8 νέα κρούσματα στην Ελλάδα