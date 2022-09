Πολιτική

Έβρος: Δεν εντοπίστηκαν μετανάστες σε νησίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ανένας μετανάστης σε εντοπίστηκε σε νησίδα στον Έβρο μετά την έρευνα που έκαναν δυνάμεις της Αστυνομίας, όπως δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Προβληματισμό στις ελληνικές αρχές έχει προκαλέσει η υπόθεση με τους μετανάστες που σύμφωνα με επίσημες αναφορές από πλευράς Τουρκίας βρίσκονταν σε νησίδα στον Έβρο, καθώς τελικά δεν βρέθηκε κανείς.

Κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «πιθανόν να πρόκειται για τους γνωστούς τακτικισμούς της Τουρκίας, οι οποίοι, ως συνήθως, εδράζονται πάνω στην απελπισία δυστυχισμένων ανθρώπων», ενώ το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση για την υπόθεση, στην οποία αναφέρει:

«Έπειτα από ειδοποίηση της Τουρκίας στο Καπετάν Αντρέεβο η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού παράτυπων μεταναστών, που φέρονταν να βρίσκονται σε νησίδα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε ομάδα 9 στελεχών, εκ των οποίων 2 του Ερυθρού Σταυρού και ένας από τον Frontex, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών δεν εντοπίστηκαν παράτυποι μετανάστες στην εν λόγω νησίδα».

Δήλωση για την εξέλιξη της αστυνομικής επιχείρησης έρευνας και διάσωσης έκανε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, από την Κατερίνη, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο οποίος είπε:

«Υπήρξε τουρκική νόταμ στο Καπετάν Αντρέεβο πριν από ελάχιστες ώρες με την οποία οι γείτονές μας εμφάνιζαν ότι σε νησίδα με συντεταγμένες που ανήκουν στην ελληνική επικράτεια υπάρχουν παράτυποι μετανάστες, ζητώντας να προχωρήσουμε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η Αστυνομία προέβη σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κανένας μετανάστης εκεί».

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση έκανε λόγο για περίπου 300-400 μετανάστες, κάτι που σήμανε συναγερμό στις ελληνικές αρχές.

Σχολιάζοντας την όλη υπόθεση πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σημείωσαν με έμφαση:

«Σήμερα στον Έβρο, πιθανώς να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους γνωστούς τακτικισμούς της Τουρκίας, οι οποίοι, ως συνήθως, εδράζονται πάνω στην απελπισία δυστυχισμένων ανθρώπων.

Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη άμεση και εκτεταμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, διενεργούμενη στο πλαίσιο του σχεδίου «Ακρίτας»:

Στις ασύμμετρες απειλές απαντάμε με την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Στην προκλητικότητα απαντάμε με την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Στην εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου απαντάμε με τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

Για το ίδιο ζήτημα, ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“Έπειτα από ειδοποίηση της Τουρκίας στο Καπετάν Αντρέεβο η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού παράτυπων μεταναστών, που φέρονταν να βρίσκονται σε νησίδα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε ομάδα 9 στελεχών, εκ των οποίων 2 του Ερυθρού Σταυρού και ένας από τον Frontex, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών δεν εντοπίστηκαν παράτυποι μετανάστες στην εν λόγω νησίδα”.

Έπειτα από ειδοποίηση της #Τουρκίας στο Καπετάν Αντρέεβο η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού παράτυπων μεταναστών, που φέρονταν να βρίσκονται σε νησίδα εντός της ελληνικής επικράτειας.

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 8, 2022

Να σημειωθεί ότι την περασμένη Τρίτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Έβρο, όπου και επιθεώρησε το σχέδιο Ακρίτας,για την θωράκιση των συνόρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέκκας για “Ναυάγιο” Ζακύνθου: Παρακολουθούμε πολλές διάσημες παραλίες του Ιονίου (βίντεο)

Ερντογάν - Δημοσκόπηση: Κατρακυλά η δημοτικότητά του

Λάρισα: θρίλερ με τον θάνατο 35χρονης - δολοφονία “βλέπουν” οι Αρχές