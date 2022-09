Αθλητικά

ΟΑΚΑ - Ράλι Ακρόπολις: Ο Νεβίλ ταχύτερος στην υπερειδική

Μαγικές εικόνες από το κατάμεστο ΟΑΚΑ, για το Ράλι Ακρόπολις.

Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην υπερειδική διαδρομή, με την οποία άνοιξε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ η «αυλαία» του Ράλι Ακρόπολις, που είναι ο δέκατος αγώνας της χρονιάς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC). Ο Βέλγος οδηγός κάλυψε τα 1,95 χιλιόμετρα της διαδρομής σε 1 λεπτό και 58.4 δευτερόλεπτα και τέθηκε επικεφαλής στη γενική κατάταξη, αφήνοντας ελάχιστα πίσω του τον Φινλανδό Τεέμου Σούνινεν με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally 2, ένα Hyundai i20 N (1:58.5). «Είναι όπως θα έπρεπε πάντα να είναι. Φανταστικό κοινό και ατμόσφαιρα.

Συγχαρητήρια στην Οργάνωση που έδωσε αυτήν τη δυνατότητα σε εμάς και στους θεατές που ήρθαν σήμερα. Αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να φέρεις πολύ κόσμο στο WRC, και θα πρέπει να γίνουν παρόμοια πράγματα και σε άλλους αγώνες», είπε ο Νεβίλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοκίνητα της Hyundai «έγραψαν» τους τέσσερις καλύτερους χρόνους στην πρώτη ειδική, καθώς ο Ντάνι Σόρντο ήταν 0.9 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Σούνινεν, ενώ ο Οτ Τάνακ ήταν ένα δέκατο πίσω από τον χρόνο του Ισπανού.

Στο μεταξύ, ο Λάμπρος Αθανασούλας με Hyundai i20 N Rally 2 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο από ελληνικής πλευράς με 2:02.4. «Ήταν πολύ ωραία. Ήθελα να πάω συγκρατημένα, αλλά μπροστά σε αυτό το πλήθος δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς», δήλωσε ο Αθανασούλας.

Στα αξιοσημείωτα της υπερειδικής συμπεριλαμβάνεται το ατύχημα που είχε ο Αντρέας Μίκελσεν. Ο Νορβηγός το... παράκανε στο άλμα, με αποτέλεσμα το Skoda του να χτυπήσει εμπρός αριστερά σε τσιμεντένιο στηθαίο στην επόμενη (δεξιά) στροφή, ενώ από την πρόσκρουση «δίπλωσε» ο τροχός και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ειδική. Αυτή η εξέλιξη επηρέασε και τους οδηγούς που «έτρεξαν» μετά τον Νορβηγό στην υπερειδική, καθώς σε δηλώσεις τους επισήμαναν ότι ήταν πιο... συντηρητικοί στην εμφάνισή τους. Πάντως, ο Εσαπέκα Λάπι λίγο έλειψε να έχει την... τύχη του Μίκελσεν, αλλά η επαφή που είχε το Yaris του με το τσιμεντένιο στηθαίο πίσω αριστερά δεν ήταν τόσο σοβαρή, με αποτέλεσμα να συνεχίσει χωρίς προβλήματα την υπερειδική.

Οι πρώτοι δέκα οδηγοί της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολις:

1. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 1:58.4

2. Τεέμου Σούνινεν (Φινλανδία/Hyundai) + 0.1 --Κατηγορία WRC2--

3. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) + 1.0

4. Οτ Τάνακ (Εσθονία/Hyundai) + 1.1

5. Εμίλ Λίντχολμ (Φινλανδία/Skoda) + 1.2 --Κατηγορία WRC2--

6. Γκοράβ Γκιλ (Ινδία/Skoda) + 1.3 --Κατηγορία WRC2--

7. Σεμπαστιάν Λεμπ (Γαλλία/Ford) + 1.3

8. Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) + 1.5

9. Γκέοργκ Λιναμάε (Εσθονία/Volkswagen) + 1.6 --Κατηγορία WRC2--

10. Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Toyota) + 1.8

