Ηράκλειο: έκανε παρατήρηση σε “νταή” οδηγό κι εκείνος τον πάτησε

Όχι μόνο δεν συνετίστηκε από την παρατήρηση ο οδηγός αλλά τον χτύπησε με το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε.

Ένα νέο απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε δρόμο του Ηρακλείου με «πρωταγωνιστή» έναν ακόμα νταή οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου άρχισε να οδηγεί επικίνδυνα κάνοντας μπαντιλίκια και επικίνδυνες μανούβρες. Στο σημείο υπήρχε πλήθος κόσμου με έναν 18χρονο άνδρα να του κάνει έντονη παρατήρηση για τον τρόπο που οδηγεί λέγοντάς του ότι κινδυνεύουν οι πεζοί.

Ο «νταής» οδηγός όμως αντί να σταματήσει τις μανούβρες του ή να φύγει από την κεντρική πλατεία, γύρισε το τιμόνι και πάτησε γκάζι χτυπώντας τον νεαρό άνδρα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες, ο 18χρονος χτύπησε στο καπό του αυτοκινήτου και στη συνέχεια έπεσε στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα κι έφυγε από το σημείο αφήνοντας αιμόφυρτο τον νεαρό άνδρα.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι ενώ στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση σε βάρος του νταή οδηγού στο αστυνομικό τμήμα.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του οδηγού.

Πηγή: cretapost.gr

