Δένδιας: Τεράστια όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας απέναντι στην Ελλάδα

Μήνυμα με φόντο την τουρκική προκλητικότητα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο 2ο Metropolitan Summit του Economist.

"Ζούμε τις τελευταίες μέρες μία τεράστια όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας απέναντι στην Ελλάδα και μία απίστευτη και απερίγραπτη ποιοτική αναβάθμιση που συνιστά ευθεία απειλή για την εδαφική ακεραιότητα για να μην πω για την ίδια την ύπαρξη της πατρίδας μας", επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενώπιον του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Ολάντ και άλλων πρώην Ευρωπαίων αξιωματούχων, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο 2ο Metropolitan Summit του Economist, που πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το PowerGame.

"Δεν είχαμε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα οιονδήποτε να αμφισβητεί την ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου", είπε ο κ. Δένδιας και ήταν ξεκάθαρος ως προς την απάντηση της ελληνικής πλευράς, λέγοντας: "Η πατρίδα μας, ο λαός, η κοινωνία μας δεν πτοείται από τις απειλές αυτές. Η πατρίδα μας, ο λαός, η κοινωνία μας απορρίπτουν τις απειλές αυτές και καλούμε τους συμμάχους, τους φίλους μας και τα μέλη της ευρωπαϊκής μας οικογένειας να κατανοήσουν το μέγεθος της πρόκλησης το οποίο αντιμετωπίζει η πατρίδα μας".

Απευθυνόμενος στον κ. Ολάντ ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι "οι δεσμοί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας είναι δεσμοί αιώνων" και "δεν ξεχνάμε τη βοήθεια που μας προσφέρατε". Ταυτόχρονα υπογράμμισε πως "η Ελλάδα βασίζεται στη γαλλική βοήθεια, η Ελλάδα βασίζεται στη στρατηγική σχέση και στη συμμαχία που έχει με τη Γαλλική Δημοκρατία. Και θέλω να πω ξεκάθαρα και προς κάθε αποδέκτη ότι η απάντησή μας στις προκλήσεις που δεχόμαστε είναι μία απάντηση μιας σύγχρονης ισχυρής Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, μια απάντηση που απορρίπτει τους αναθεωρητισμούς από οπουδήποτε και αν προέρχονται, μία απάντηση η οποία περιφρονεί νεοοθωμανικές αντιλήψεις και πρακτικές και προσβλέπει σε ένα ευρωπαϊκό κοινό μέλλον με ομόνοια και αλληλεγγύη".

Η αλληλεγγύη και η ενότητα χρειάζονται και για την αντιμετώπιση της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο κ. Δένδιας και σημείωσε: "Η αλληλεγγύη και η ενότητα που διδάξατε κύριε πρόεδρε είναι στοιχεία που δυστυχώς χρειαζόμαστε σήμερα στην Ευρώπη, ακόμη περισσότερο προκειμένου για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις του αναθεωρητισμού που αναδύονται πάλι τον 21ο αιώνα. Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε μία τεράστια δοκιμασία για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και συνεχίζει να είναι μία τεράστια δοκιμασία. Όμως από αυτή τη δοκιμασία όπως και από τις άλλες κρίσεις, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βγαίνει ενισχυμένο".

