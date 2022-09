Europa League - Ολυμπιακός: Με το "αριστερό" ξεκίνησαν οι ερυθρόλευκοι

Αθλητικά

Με ήττα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ναντ για το Europa League.

Με γκολ που σημείωσε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκεσάντ, η Ναντ νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Europa League. Το ματς έγινε στο "Μποζουάρ" και το σκορ είχε ανοίξει για τους γηπεδούχους στο 32' ο Μοχάμεντ, ενώ οι πρωταθλητές Ελλάδας ισοφάρισαν με αυτογκόλ του Μουτουσαμί στο 50'.

Φοβερή ήταν η πίεση που δέχθηκε ο Ολυμπιακός σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Από το πρώτο σφύριγμα του παιχνιδιού οι παίκτες του βρέθηκαν πίσω από την μπάλα και η Ναντ απειλούσε συνεχώς τον Βατσλικ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική διπλή επέμβαση μόλις στο 2ο λεπτό σε προσπάθειά του Απια. Τα λάθη των "ερυθρολεύκων" ήταν διαδοχικά με τους γηπεδούχους να πλησιάζουν συνεχώς στο γκολ, το οποίο εν τέλει πέτυχαν λίγο μετά το ημίωρο.

Στο 32' ο Μπλας με έξοχη κάθετη βρήκε τον Μοχάμεντ, ο οποίος με το εσωτερικό πλάσαρε υποδειγματικά από δύσκολη γωνία και έγραψε το 1-0.

Η μοναδική καλή στιγμή του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο καταγράφεται στο 39ο λεπτό, με τον Μασούρα να οργανώνει μία γρήγορη αντεπίθεση και τον Άβιλα να βρίσκεται σε θέση βολής, όμως η τελική του προσπάθεια δεν ήταν καλή και η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Το 3-4-3 που εμπιστεύτηκε ο Κορμπεράν ήταν προφανές ότι δεν... τραβούσε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Ρέτσου και του Μανωλά να βρουν αμυντική ισορροπία. Ήταν πολύ μεγάλα τα προβλήματα στις πτέρυγες και έπρεπε κάτι να αλλάξει επειγόντως, καθώς το ματς είχε πάρει πολύ άσχημη τροπή. Όμως το σκορ επέτρεπε στον Ολυμπιακό να ελπίζει.

Στάθηκε και τυχερός, αφού ισοφάρισε στο 50' χωρίς καν να δημιουργήσει ευκαιρία. Στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε και εκτέλεσε ο Μπιέλ, ο Μουτουσαμί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, αφού ξεγελάστηκε και από την άστοχη έξοδο του Λαφόντ.

Η Ναντ απείλησε με δύο κεφαλιές του Βραζιλιάνου Τζιρότο στο 55' και το 72' , ενώ στο 74' ο Βατσλίκ απέκρουσε εντυπωσιακά νέα κεφάλια, αυτή τη φορά του Σισοκό. Όσο περνούσε ο χρόνος οι γηπεδούχοι αυξάνουν ακόμα περισσότερο την πίεσή τους γύρω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 81' ο Γκεσάντ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Μοχάμεντ στο ξεκίνημα της φάσης.

O Ολυμπιακός θα ήταν τυχερός αν έφευγε με ισοπαλία από το "Μποζουαρ", αλλά τελικά ήταν άτυχος που έχασε! Και αυτό γιατί δέχτηκε το... μοιραίο γκολ στο 90+3' με (ακόμα μια) κεφάλια του Γκεσάντ, ενώ ο Ελ Αραμπί βρισκόταν ξαπλωμένος στο χόρτο. Οι γηπεδούχοι δεν πέταξαν την μπάλα έξω, αλλά συνέχισαν τη φάση και πέτυχαν το γκολ που τους έδωσε τη νίκη.

Διαιτητής: Χάραλντ Λεχνερ (Αυστρία)

Κίτρινες: Σισοκό, Παλουά, Μπλας - Ρέτσος, Ρέαμπτσιουκ

ΝΑΝΤ (Αντουάν Κομπουαρέ) : Λαφόντ, Απιά, Τζιρότο ,Παλουά, Γκεσάντ, Μπλας, Μουτουσαμί (69' Σισοκό), Τσιριβέλα, Μερλέν, Μοσταφά, Γκαναγκό (69' Σίμον)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Ρέτσος, Μανωλάς, Σισέ, 'Αβιλα, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Κούντε, Μασούρας (60' Μποουλερ), Μπιέλ (86' Ελ Αραμπι), Ουί-Τζο Χουάνγκ (77' Αμπουμπακάρ Καμαρά)

* Πριν τον αγώνα οι στενοί δεσμοί ανάμεσα στις δύο ομάδες επιβεβαιώθηκαν με διαφορές εκδηλώσεις. Ο προπονητής της Ναντ Αντουάν Κομπουαρέ χάρισε στον Κριστιάν Καρεμπέ μία φανέλα με το όνομά του, ενώ οι οπαδοί των "καναρινιών" σήκωσαν πανό για τον Ματιέ Βαλμπουενά

* Αποβλήθηκε από τον πάγκο του Ολυμπιακού ο Αβραάμ Παπαδόπουλος για διαπληκτισμό με παικτες της Ναντ στο 85'

