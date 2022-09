Κοινωνία

Μητροπολίτης Κοζάνης για βιασμούς: “Σήμερα οι κοπέλες κυκλοφορούν ημίγυμνες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις προκάλεσαν όσα είπε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, από τον ιερό ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στα Πετρανά.



Κατά των γυναικών που επιλέγουν την άμβλωση, αλλά και όσων στηρίζουν το συγκεκριμένο δικαίωμα εμφανίστηκε την Πέμπτη, από τον ιερό ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στα Πετρανά, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος, αναφέροντας πως «διαπράττονται εκατομμύρια φόνοι παιδιών μέσα στην μήτρα της μάνας τους».

Το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ιεράς Συνόδου, αναγνώστηκε σε όλους τους ιερούς ναούς της χώρας, η εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά των αμβλώσεων. Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος, στο κήρυγμά του διάρκειας σχεδόν μισής ώρας, ανέφερε πως παλαιότερα δικαιολογούνταν «κοινωνικά» οι αμβλώσεις, γιατί οι κοπέλες πήγαιναν στα χωράφια για δουλειά και ένας «παλιάνθρωπος» τις βίαζε, αλλά τώρα «κυκλοφορούν ημίγυμνες στις πόλεις», δικαιολογώντας εμμέσως τους βιαστές επειδή προκαλούνται από το ντύσιμο των γυναικών.

«Τότε δεν άντεχε η κοινωνία να χαθεί η τιμή και η παρθενία μιας κοπέλας, γιατί βάδιζε σε αρχές, στη δημόσια αιδώ και στα χρηστά ήθη, σε εκείνα που διαμορφώθηκαν στον αστικό κώδικα του 1952. Αλλά σιγά-σιγά ήρθαμε και τα σβήσαμε όλα» υποστήριξε ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, προσθέτοντας πως «άρχισε να επιτρέπεται να βγαίνουν από τη θάλασσα ημίγυμνοι και γυμνοί… και σήμερα γυρίζουν ημίγυμνες οι κόρες και οι εγγονές σας, 13 και 14 ετών».

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης εξομοίωσε τις εκτρώσεις με τους φόνους και διερωτήθηκε «εάν αυτός είναι πολιτισμός». Επίσης ανέφερε πως «η εκκλησία σέβεται την επιστήμη, αλλά μέχρι εκεί που προσφέρει στον άνθρωπο».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος Βασίλισσας Ελισάβετ: Τα πρωτοσέλιδα του Τύπου της Βρετανίας (εικόνες)

Πατήσια: Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (βίντεο)

Rapid test: Που θα γίνονται δωρεάν την Παρασκευή