Εγνατία Οδός - Τροχαίο: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής

Με αίμα βάφτηκε και πάλι η άσφαλτος. Τραγικό τέλος για τον άτυχο οδηγό της μηχανής.

Με αίμα βάφτηκε και πάλι η άσφαλτος το απόγευμα της Πέμπτης, στην Εγνατία Οδό. Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με τη μηχανή που οδηγούσε στα μεταλλικά στηθαία της Εγνατίας οδού.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο 244ο χιλιόμετρο της Εγνατίας οδού, στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Κοζάνη.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

