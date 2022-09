Κοινωνία

Παγκράτι - Επίθεση σε ανήλικους: “Άγνωστος μοίραζε μαχαίρια σε παιδιά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα περιστατικό με επίθεση σε ανήλικους αυτή την φορά στο Παγκράτι. Τι κατήγγειλε στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής.



Μετά τα περιστατικά με επιθέσεις σε ανήλικους σε Μαρούσι και Κηφισιά ακόμα ένα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Παγκράτι με θύματα παιδιά ηλικίας 15 και 16 ετών.



Συγκεκριμένα, οι τρεις ανήλικοι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα 10 ατόμων προκειμένου να τους ληστέψουν.

Τα τρία παιδιά, όπως κατήγγειλαν, βρίσκονταν στην πλατεία Πλυτά όταν οι άγνωστοι τους προσέγγισαν με την απειλή μαχαιριού για να τους ληστέψουν.

Οι ανήλικοι αντιστάθηκαν και στην συμπλοκή που ακολούθησε τραυματίστηκε ο ένας στο πόδι. Οι «νταήδες» τράπηκαν σε φυγή ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γενννηματάς».

Ωστόσο, κάτοικος της περιοχής μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» υποστήριξε πως την ώρα που ήταν στο καφενείο είδε έναν νεαρό με μια τσάντα και μοίραζε μαχαίρια σε παιδιά, ενώ πρόσθεσε ότι μόλις ήρθε η ομάδα ΔΙΑΣ έφυγαν από το σημείο και μετά ξαναμαζεύτηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: 45χρονος μέθυσε και πέταξε πιάτο στο κεφάλι της μητέρας του

Κομοτηνή: Περιέλουσε την γυναίκα του με βενζίνη και της έβαλε φωτιά

Εγνατία Οδός - Τροχαίο: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής