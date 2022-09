Πολιτική

Υποκλοπές - Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1: Παρακρατικοί και ΕΥΠ λειτουργούν μαζί (βίντεο)

Τι είπε για τους λόγους της παρακολούθησης του, την στάση του Μαξίμου και τις απαντήσεις που ζητά γραπτώς. Οι απαντήσεις του για εκλογικό νόμο και συνεργασίες.

«Πιάστηκαν με την κατσίκα στην πλάτη και δεν είχαν να δώσουν καμία απάντηση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1, μιλώντας για το θέμα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, με αφορμή την συζήτηση που έγινε την Πέμπτη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», απάντησε σε όσα είπε λίγο νωρίτερα από το ίδιο στούντιο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, λέγοντας πως «λέει ο κ. Οικονόμου ότι ασχολούμαστε μονοθεματικά με το θέμα… Μα εδώ ασχολούνται όλα τα ΜΜΕ παγκοσμίως. Το μείζον θέμα είναι η παρακολούθηση μου από την ΕΥΠ συνδυαστικά με το Predator. H ΕΥΠ παρακολουθεί τις συνομιλίες μου. Το Pretador όμως, με κλειστό το κινητό, ανοίγει την κάμερα, ακούει και καταγράφει ότι γίνεται με την γυναίκα κάποιου, με τα παιδιά του, όλο το 24ώρο. Είναι πολύ σοβαρό για να παίζει ο κ. Οικονόμου και μια παρέα ΟΝΝΕΔιτών με το θέμα».

«Όταν πήγα στην Επιτροπή, μου απάντησαν οι ειδικοί, από την στιγμή που σας έστειλαν αυτό το λινκ, προφανώς ήδη σας ακούνε. Είμαι ο πρώτος στον οποίο συντονίστηκε η παρακολούθηση από το Predator με την παρακολούθηση από μια υπηρεσία κρατική», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Παρακρατικοί λειτουργούν μαζί με την ΕΥΠ»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε πως «υπάρχει μια παρακρατική ομάδα που γνωρίζει τι κάνει η ΕΥΠ και λειτουργούν μαζί» και πως «το λινκ που μου ήρθε με το Predator είναι το ίδιο που εστάλη στον κ. Κουκάκη, άρα η δουλειά όλη έχει γίνει μέσα από την χώρα».

Συνέχισε λέγοντας πως «η ΕΥΠ ξεκινά να με παρακολουθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ζούσε τότε η Φώφη Γεννηματά, ήταν να γίνουν τον Νοέμβριο. Δυστυχώς έφυγε η Φώφη Γεννηματά και οι εκλογές παρατάθηκαν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε και η παρακολούθηση παρατάθηκε μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Για να πουν τώρα ότι υπάρχει αρχείο, πρέπει να πουν ότι κάτι βρέθηκε για να υπάρχει παράταση στην παρακολούθηση…».

«Γιατί με παρακολουθούσαν;»

Αναφορικά με τους λόγους της παρακολούθησης του, απάντησε πως «εκτιμώ, αυτό που λένε οι ειδικοί, πως ήθελαν να φτιάξουν μια εικόνα για μένα, για την στάση μου και τις θέσεις μου για την χώρα, καθώς ήμουν υποψήφιος για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ… και αν έβρισκαν κάτι, ίσως μελλοντικά να το αξιοποιούσαν».

«Είναι ένας θίασος που προσπαθεί να συγκαλύψει μια υπόθεση. Η κ. Μπακογιάννη είπε πως όποιος μιλήσει κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση; Ποιον απειλεί η κ. Μπακογιάννη; Κάποιον που μπορεί να γνωρίζει και να κάνει αποκαλύψεις; Αν ήθελε ο κ. Μητσοτάκης σοβαρή ΕΥΠ, ας μην έβαζε τον κολλητό του ως επικεφαλής», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος απάντησε ότι ως ΠΑΣΟΚ «κακώς ψηφίσαμε το νομοσχέδιο που προέβλεπε την μη ενημέρωση προσώπων που παρακολουθούνταν».

«Θέλω ένα χαρτί που να λέει γιατί με παρακολουθούσαν»

Σχετικά με την επίσημη ενημέρωση του για την όλη υπόθεση, καταφέρθηκε κατά του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «να μπω εγώ στο παιχνίδι της οικογένειας Μητσοτάκη, να πάω στο τμήμα για να μου πουν τι; Δεν ξέρουν με τι μπλέξανε. Ουδέποτε, καμία αρμόδια υπηρεσία με πήρε για να μου πει “έλα, να σε ενημερώσουμε επίσημα”. Ο κ. Γεραπετρίτης μου έστειλε μόνο ένα μήνυμα να επικοινωνήσω μαζί του και μετά από μία ώρα παραιτήθηκε ο επικεφαλής της ΕΥΠ. Ποιος θα με ενημέρωνε;».

«Πιστεύω ότι δεν μπορεί να είμαστε δύο πρόσωπα στην Ελλάδα που παρακολουθούνται με το Predator. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει η ΕΥΠ το Predator. Με νοιάζει να πιάσει αυτόν που το έχει, να πάει στην Δικαιοσύνη και να αποκαλύψει γιατί το έχει αξιοποιήσει για να παρακολουθεί πολιτικούς και ποιους άλλους έχει παρακολουθήσει», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ακόμη πως «Αν οποιαδήποτε υπηρεσία βρει νόμιμο τρόπο να με ενημερώσει, εγώ θέλω ένα χαρτί που να λέει γιατί με παρακολουθούσαν, αλλά δεν θα το πάρω γιατί ξέρει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τότε έχει τελειώσει ο κ. Μητσοτάκης, αν δείτε και το κλίμα στις Βρυξέλλες».

Για τις εκλογές, τις συνεργασίες και τον εκλογικό νόμο

Ερωτηθείς για το πολιτικό κλίμα, τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε «πριν δύο μήνες ο Τσίπρας λέει ψηφίζεις Ανδρουλάκη και βγαίνει Μητσοτάκης. Τώρα ο Μητσοτάκης λέει ψηφίζεις Ανδρουλάκη και βγαίνει Τσίπρας. Δεν τους νοιάζει η χώρα τους ανθρώπους, τους νοιάζει η καρέκλα».

«Εγώ θα καταθέσω ένα αξιόπιστο πρόγραμμα στην ΔΕΘ. Αν μας την δώσει την εντολή ο λαός να ξέρει ότι θα έχουμε από την πρώτη Κυριακή μια Κυβέρνηση με σταθερότητα και ήθος και όχι Πρωθυπουργούς που τους νοιάζει η καρέκλα και πως θα γίνουν οι γιοί τους Πρωθυπουργοί», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε «Πρώτος σημαίνει να πάρεις ένα υψηλό ποσοστό και ο λαός να σε τιμά. Αν οκ. Μητσοτάκης από 40% πάρει 28% θα πάω εγώ από το «παράθυρο» και θα πω κάτι άλλο; Άσε που με όσα γίνονται αυτό το διάστημα δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με την ΝΔ».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την Κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης για τους λογαριασμούς ενέργειας, λέγοντας πως «δίνουν 2 δισεκατομμύρια τον μήνα χωρίς να υπάρχει δικαιοσύνη στην κατανομή των επιδοτήσεων».

Για τον εκλογικό νόμο και το ενδεχόμενο αλλαγής του, είπε «δεν νομίζω ότι θα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, είναι πολύ συμβολικά απαξιωτικό να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, για τον ίδιο και το κόμμα του».

«Προσπάθησαν να με παγιδεύσουν για να έχουν ένα ΠΑΣΟΚ ως συνεργάτη τους, τώρα που δεν τους βγήκε, προσπαθούν αλλιώς. Εγώ ζητάω εκλογές, έχω ζητήσει ήδη εκλογές, μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης με τις υποκλοπές και μόλις ο λαός γνωρίζει τι έκανε αυτή η Κυβέρνηση εις βάρος των θεσμών», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος στο κλείσιμο της συζήτησης αναφέρθηκε και στον πρόσφατο τραυματισμό του στην διάρκεια αγώνα μπάσκετ, που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

