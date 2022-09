Τεχνολογία - Επιστήμη

“Αρχύτας” - Ελληνικό drone: Πειραματικές πτήσεις τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, και με βάση την έκθεση αξιολόγησης των αρμοδίων, εξελίσσεται το έργο «Αρχύτας» που αφορά στον σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή αυτόνομου εναέριου οχήματος (drone) πολλαπλών χρήσεων. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, οι πειραματικές πτήσεις (με drone υπό κλίμακα) θα γίνουν περί τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ, παράλληλα, συνεχίζεται η προμήθεια και ο έλεγχος των εξαρτημάτων. Ενώ οι μικρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται είναι λόγω των διαταραχών που έχουν προκληθεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως.

Με βάση τον προγραμματισμό, προβλέπεται προς τα τέλη του 2022 να ξεκινήσει η κατασκευή του πραγματικού πρωτοτύπου, ενώ η ΕΑΒ δομεί τη γραμμή παραγωγής και συγκροτεί τον τομέα προώθησης των πωλήσεων.

«Με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους, θεωρώ χρέος μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω, όσους/όσες έχουν εμπλακεί σε αυτή την εθνική προσπάθεια εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών, των ειδικών συνεργατών μου, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις προσπάθειες και τη συνέπειά τους. Η Ελλάδα, με τη συνεργασία φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της, αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να μπει συντεταγμένα και ενεργά στην παγκόσμια αγορά, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών.

