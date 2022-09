Πολιτική

Τουρκία - Οζτζάν: Είμαι έτοιμος να γίνω καμικάζι, να εκραγώ ανάμεσα στους Έλληνες στρατιώτες

Προκλητικές δηλώσεις από τον δήμαρχο του Μπόλου, ο οποίος είναι γνωστός για τις ακραίες εθνικιστικές απόψεις του.



Ο δήμαρχος του Μπόλου, Τανζού Οζτζάν, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) της Τουρκίας, δηλώνει έτοιμος να γίνει καμικάζι και να πάει σε ένα ελληνικό νησί να ανατιναχθεί ανάμεσα σε Έλληνες στρατιώτες.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο δήμαρχος του Μπόλου είπε: «Πάμε, μα τον Αλλάχ είμαι έτοιμος. Αν ο κ. Ερντογάν είναι έτοιμος, είμαι έτοιμος να αναλάβω όποιο καθήκον μου αναθέσει, να βάλω καμουφλάζ σε αυτή την ηλικία, να πάω να πολεμήσω στο μέτωπο, να γίνω καμικάζι, να εκραγώ ανάμεσα στους Έλληνες στρατιώτες. Να καθαρίσω πατάτες στην κουζίνα. Είμαι έτοιμος για όλα. Λέμε ότι μια σπιθαμή γης μας είναι πολύ πολύτιμη. Οι Έλληνες συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τεράστια νησιά μπροστά στα μάτια μας, παραβιάζοντας τη Λωζάνη. Το αντιλαμβάνεσαι έξι μήνες πριν από τις εκλογές. Μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ. Φίλοι, το κράτος που αποκαλείτε Ελλάδα δεν είναι ένα κράτος που μπορεί να αμφισβητήσει την Τουρκία. Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία».

Ο Οζτζάν ανέφερε ακόμα ότι «από το 2004 οι Έλληνες έθεσαν υπό κατοχή τους τα νησιά μας ένα ένα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στο τουρκικό νησί το 2017. Έψησαν χοιρινό κάτω από τη μύτη μας. Στο Αγαθονήσι. Δεν έβγαλες άχνα 20 χρόνια που ήσουν στην εξουσία και τώρα που πλησίασαν οι εκλογές είπες να παίξεις και λίγο με τον εθνικισμό. Τώρα λέει θα πάει μια νύχτα ξαφνικά. Μα αυτοί ήρθαν μέρα μεσημέρι».



Ο δήμαρχος του Μπόλου συνέχισε λέγοντας «μα τον Αλλάχ αργήσαμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν τα λες για πολιτικούς λόγους αυτά, πρέπει αμέσως να υλοποιήσεις αυτά που είπες. Και θα παραδεχτείς ότι τα νησιά μας τα κατέχουν και θα πάμε μια νύχτα ξαφνικά. Ποια νύχτα; Άγνωστο. Και στην Γάζα θα πήγαινες Παρασκευή και πέρασαν 15 χρόνια. Μάλλον και με αυτό το ίδιο θα γίνει».

«Να πάμε και να πάρουμε τα νησιά μας, εγώ είμαι μέσα. Ως Τούρκος εθνικιστής λέω με διαταγή του αρχιστράτηγού μας Ερντογάν να πάμε αύριο και να ανέβουμε στα νησιά. Όποιο καθήκον μου αναθέσει θα είμαι έτοιμος. Θα το κάνει; Δεν νομίζω. Αν το κάνει θα χαρώ; Πολύ ευτυχισμένος θα γίνω», είπε τέλος ο Οζτζάν.

