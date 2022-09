Πολιτισμός

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανακύκλωσε τόνους απορριμμάτων!

Τόνοι ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, κυρίως συσκευασιών από πλαστικό, συλλέχθηκαν στους ειδικούς κάδους.

Συνδυάζοντας την οικολογική ευαισθησία με την αγάπη για την τέχνη και το σεβασμό για τους εμβληματικούς χώρους των αρχαίων θεάτρων, συνεχίστηκε και για τη φετινή φεστιβαλική περίοδο η συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος τοποθετήθηκαν σε εμφανή σημεία 15 μπλε κάδοι στο Ηρώδειο και 15 στην Πειραιώς 260, χωρητικότητας 120 λίτρων έκαστος , δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απορρίπτουν πλαστικά μπουκαλάκια και άλλες ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ύστερα και από σχετική υπόδειξη των ταξιθετριών/τών. Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχθηκαν συνολικά ξεπέρασαν τους 5 τόνους.

Τα υλικά που συγκεντρώνονται, μεταφέρονται με ειδικά δρομολόγια στους χώρους διαλογής και ανάκτησης με ευθύνη της ΕΕΑΑ, ενώ μέρος αυτών θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή της Κυκλικής Οικονομίας σε ειδικές δράσεις που προγραμματίζεται να παρουσιαστούν προσεχώς από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όπως το βιωματικό εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης πλαστικού και αφισών Upcycling: Δημιουργική ανακύκλωση.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων ενάντια στην αφισορρύπανση, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου συνεργάζεται με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Birdland, η οποία εκτός από την επικόλληση αφισών κατόπιν συνεννόησης σε ενδεδειγμένους χώρους, προχωράει στη συλλογή και ανακύκλωση των αφισών μετά το πέρας των προβαλλόμενων εκδηλώσεων.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιείται και στα νέα γραφεία του Φεστιβάλ όπου έχει μεταφερθεί από το 2021 επί της οδού Αλκμήνης αρ. 5 στα Κάτω Πετράλωνα, με την τοποθέτηση ειδικών κάδων για πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, αλλά και για καπάκια και μπαταρίες.

