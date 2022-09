Κοινωνία

Πανελλήνιες 2023: Το πρόγραμμα των εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα

Τους πίνακες με το τελικό πρόγραμμα των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2023 δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας.



Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων 2023, των Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και η προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2023.

Όπως ανακοινώθηκε ήδη, με σχετική ρύθμιση που προωθείται, θα ορίζεται εφεξής η προθεσμία της έκδοσης του Προγράμματος των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της τακτικής εξεταστικής περιόδου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εκάστου σχολικού έτους, εντός του οποίου θα πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις, με σκοπό τον βέλτιστο προγραμματισμό.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

μέχρι τις 16:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 16:30 μ.μ. και

μέχρι τις 12:00 μ.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 12:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,

του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι λεπτά.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτά, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης διαρκεί 2 ώρες.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2023-24 ορίζουμε το διάστημα από την Τετάρτη 14-6-2023 μέχρι και την Τρίτη 27-6-2023.

