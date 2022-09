Κόσμος

Σαμπάχ: Σενάριο ελληνοτουρκικού πολέμου

O αρθρογράφος Ενγκίν Αρντίτς αναλύει ένα νέο σενάριο πολέμου μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.



Σε άρθρο του σήμερα στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Σαμπάχ» ο αρθρογράφος Ενγκίν Αρντίτς αναλύει ένα νέο σενάριο πολέμου μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Ενγκίν Αρντίτς στο άρθρο του γράφει χαρακτηριστικά:

"Η σύγκρουση θα γίνει στην Κύπρο;



Ούτε στη Θράκη θα γίνει. Αν κάνουμε επίθεση από την ανατολική Θράκη στη δυτική Θράκη, θα χτυπήσουμε το «αμερικανικό τείχος». Δεν έγινε αυτή η συσσώρευση δυνάμεων πολύ κοντά στα σύνορα για το τίποτα.



Ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος θα λάβει χώρα «κυρίως» στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλια.



Φυσικά , οι «αμφίβιες επιχειρήσεις» θα είναι απαραίτητες για να «πάρουμε ένα νησί».



Θα μας επιτρέψει η Δύση να κρατήσουμε αυτά τα νησιά; Εδώ τίθεται ένα τεράστιο εθνικό ερωτηματικό. Στο μεταξύ, υποθέτουμε ότι ο ελληνικός στρατός δεν θα επιχειρήσει φυσικά να αποβιβαστεί στις ακτές μας.



Ένα βράδυ, θα έρθουμε ξαφνικά. Που και σε ποιο σημείο θα έρθουμε;



Στον παράδεισο της Μυκόνου;



Καθόλου άσχημα βέβαια, αλλά κι εκεί οι τιμές είναι τρελές.



Ίσως σκοντάψουν.



Η «συνέχεια» θα είναι στην Κύπρο; Η μεγαλύτερη νίκη που μπορούμε να πετύχουμε από αυτόν τον πόλεμο θα ήταν να υποχρεώσουμε επιτέλους την Ελλάδα σε μια λύση «δύο κρατών» στην Κύπρο...



Κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων, η αμερικανική κυβέρνηση είπε: "Όποιος ρίξει την πρώτη σφαίρα, θα έχει να αντιμετωπίσει την Αμερική πολύ σοβαρά"…



Ας δούμε τι θα συμβεί αυτή τη φορά. Πόσες μέρες ή πόσες ώρες θα διαρκέσει ο πόλεμος;»"

Οζέλ: Να απαντήσουμε στην Ελλάδα με S400

«Αν η Ελλάδα σε κλειδώνει με S-300, τότε εκτόξευσε κι εσύ τους S-400!», προτείνει το στέλεχος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ.

«Μας κλείδωσαν με τους S-300. Ας απαντήσουμε. Πού είναι τα S-400 μας; Φωνάζατε σαν να είχε βάλει γκολ η εθνική ομάδα, την ώρα που ερχόταν και απογειωνόταν, πολλά λόγια ενώ το αεροπλάνο ήταν στον αέρα. Πού είναι οι S-400;» ρώτησε ο Οζέλ.

«Ήρθε η ώρα των εκλογών και θυμήθηκε τα νησιά», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι δεν μιλάει κατά των ΗΠΑ γιατί «αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί θέλουν να μείνουν στην εξουσία, να πείσουν τον Μπάιντεν, να βρούμε λεφτά, και να μείνουν άλλα 5 χρόνια στην εξουσία. Ο λαός δεν τα τρώει αυτά. Εσένα ούτε ο Μπάιντεν σε σώζει ούτε ο Πούτιν. Δεν σε σώζει κανένας από την κάλπη».





