Φιλιππίδης - Νίνου: ο Λιάγκας, η αποκάλυψη και το ξέσπασμα στην δίκη (βίντεο)

Τι είπε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 για την συνομιλία με τον ηθοποιό, πριν από τις καταγγελίες. Ξέσπασε η σύζυγος του, καταθέτοντας για τρίτη μέρα στην δίκη για τους βιασμούς. Προσωρινή διακοπή λόγω αδιαθεσίας της.

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και για τρίτη μια μέρα στο βήμα βρίσκεται και καταθέτει η Ελπίδα Νίνου, σύζυγος του ηθοποιού.

Η δίκη ξεκίνησε, όμως περιπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημσιογράφος Θάνος Βάγιος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 η δίκη διεκόπη για ακόμη μια φορά. Αφορμή για τη διακοπή αυτή στάθηκε η έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε η Ελπίδα Νίνου.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο γιος τους Δημήτρης βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της προκειμένου να δουν τι ακριβώς συνέβη και να σιγουρευτούν ότι όλα είναι καλά.

Νωρίτερα, κατά την άφιξή τους στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο όπου διεξάγεται η δίκη, τόσο ο Πέτρος Φιλιππίδης όσο και η Ελπίδα Νίνου αρνήθηκαν να κάνουν την παραμικρή δήλωση στους δημοσιογράφους, όπως και νωρίτερα κατά την αναχώρηση απο το σπίτι τους.

Η αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μία αποκάλυψη που αφορά στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» είπε για πρώτη φορά πως ο δημοσιογράφος για τον οποίο έκανε λόγο η Ελπίδα Νίνου στην κατάθεσή της στη χθεσινή δικάσιμο πιθανόν να είναι ο ίδιος.

«Θέλω να κάνω μία αποκάλυψη που θα την πω για πρώτη φορά. Επειδή ακούστηκε χθες στο δικαστήριο, θέλω να πω ότι πιθανόν ο δημοσιογράφος, στον οποίο αναφέρθηκε χθες η Ελπίδα Νίνου στην κατάθεσή της να είμαι εγώ. Και το λέω για πρώτη φορά αυτό.

Πέρσι όταν υπήρχε αυτό το κύμα καταγγελιών στο πλαίσιο του metoo, εγώ τον Πέτρο Φιλιππίδη τον γνώριζα τόσα χρόνια από τις συνεντεύξεις. Ήταν ένας άνθρωπος που, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας γιατί τώρα όλοι κάνουν τις κότες, πούλαγε σαν τρελός και όλοι τον ήθελαν στις εκπομπές τους. Επίσης είμαι από τους ανθρώπους που με καλούσε στις πρεμιέρες, δεν το παίζω εγώ ότι κρύβομαι.

Στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είχαν έρθει εδώ οι πληροφορίες ότι κάποιες κυρίες –είχαμε μάθει και ποιες είναι- ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις στον Πέτρο Φιλιππίδη. Είχαν αποταθεί σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, του σήκωνα το τηλέφωνο. Στο πλαίσιο του επαγγέλματος είχαμε μία γνωριμία.

Μίλησα μαζί του και δεν μπορώ να αποκαλύψω τι είπαμε. Γίνεται μία πολύ σημαντική δίκη. Με ρώτησε αν ακούγονται αυτά και του απάντησα πως είναι δύσκολο να το πω αλλά ναι ακούγονται. Μου είπε κάποια πράγματα προσωπικά, δεν μπορώ να τα πω. Το μόνο που μπορώ να πω ότι μου είπε είναι ότι δεν είναι βιαστής και θα το υποστηρίξει και στο δικαστήριο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει. (…) Όταν ακούστηκε για δημοσιογράφο χθες, σφίχτηκα. Μετά το σκέφτηκα και είπα γιατί να μην το πω. Ανθρώπινο είναι. Δεν φταίμε εμείς που κάνουμε τη δουλειά μας, αν στην πορεία αποδειχθεί ότι κάποιοι έχουν κάνει κάτι» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

