Συνταγές

Χοιρινή τηγανιά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια καταπληκτική συνταγή για χοιρινή τηγανιά μαριναρισμένη με σος γιαουρτιού που θα τους ξετρελάνει όλους.

Μια γρήγορη και εξαιρετικά γευστική συνταγή για χοιρινή τηγανιά μαριναρισμένη με σος γιαουρτιού ετοίμασε και μας προτείνει η σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» την Πέμπτη.

Για την συνταγή που η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μας προτείνει να ετοιμάσουμε και να γευτούμε απαιτείται προετοιμασία 10 λεπτών και άλλα 10 λεπτά μαγειρέματος μέχρι να μπει στα πιάτα μας.

Υλικά

Για την μαριναρισμένη χοιρινή τηγανιά

700 γρ. χοιρινό μπούτι κομμένο σε μπουκιές

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό

4 ώριμες κόκκινες ντομάτες τριμμένες

3 μεγάλα ξερά κρεμμύδια τριμμένα

3 σκελ. σκόρδο πολτοποιημένο

1 καυτερή πιπερίτσα ψιλοκομμένη

1 ματσ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Αλεύρι για αλεύρωμα

Ελαιόλαδο για τηγάνισμα

Για τη σoς γιαουρτιού με δυόσμο

1 κεσεδάκι γιαούρτι

2 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος δυόσμος

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

Λίγες σταγόνες ξύδι

2 κ.σ. κρύο νερό

Αλάτι

Για τη μαρινάδα

Σε ένα γυάλινο ή πυρίμαχο σκεύος βάζουμε το χοιρινό, το γιαούρτι, τις τριμμένες ντομάτες, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, το μαϊντανό, την καυτερή πιπεριά προαιρετικά, αλάτι και τρίβουμε μπόλικο πιπέρι.

Ανακατεύουμε πολύ καλά με κουτάλα τα υλικά μας, σκεπάζουμε καλά και αφήνουμε να μαριναριστούν τα υλικά το λιγότερο για 4 ώρες.

Εάν το κάνουμε από την προηγουμένη έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα.

Αυτή η μαρινάδα για τη χοιρινή τηγανιά είναι φανταστική.

Για την χοιρινή τηγανιά

Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε τηγάνι και πιάνοντας ένα ένα κομμάτι κρέατος το αλευρώνουμε και τηγανίζουμε για λίγα λεπτά μέχρι να ροδίσει και να κάνει τραγανή κρούστα.

Αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσει.

Σως γιαουρτιού με δυόσμο

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε μπολ και χτυπάμε με σύρμα ή πιρούνι να ενωθούν για 2 με 3 λεπτά.

Παγώνουμε τη σως για 1 ώρα.

Ανακατεύουμε πριν σερβίρουμε.

Για το σερβίρισμα

Σερβίρουμε σε πιατέλα γύρω γύρω την πεντανόστιμη τηγανιά και στη μέση τοποθετούμε το μπολάκι με τη σως.

Η μαρινάδα που μένει μπορεί να μπει σε ένα ταψί και να την ψήσετε για 30 λεπτά στο φούρνο.

Την σερβίρετε με πατάτες τηγανιτές ή με ζυμαρικά.

Εναλλακτικά, εάν δεν αγαπάτε τα τηγανιτά, αφού μαριναριστεί το κρέας, μαζί με τη μαρινάδα το βάζουμε σε ταψί και το ψήνουμε για 40 λεπτά στους 180?C στον αέρα.

