Χανιά: Ασθενής μαχαίρωσε εργαζόμενο στο Νοσοκομείο (εικόνες)

Τρόμος και πανικός στο Τμήμα Επιεγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων, απο το μαχαίρωμα του υπαλλήλου.

Συναγερμός σήμανε στα Χανιά το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ένας ασθενής μαχαίρωσε έναν εργαζόμενο στην υπηρεσία φύλαξης του νοσοκομείου της πόλης.

Ο άνδρας είχε πάει στo Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για να εξεταστεί και κάτω από άγνωστες συνθήκες λογομάχησε με τον εργαζόμενο.

Ο ασθενής τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε τον υπάλληλο ασφαλείας στο πόδι.

Επί τόπου έσπευσε η ΕΛ.ΑΣ. με τον ασθενή να συλλαμβάνεται, ενώ ο υπάλληλος ασφαλείας του νοσοκομείου τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο ασθενής, περιφερόταν τις τελευταίες ημέρες στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χανίων, προσποιούμενος διάφορες παθήσεις. Κάποια στιγμή ενημερώθηκε η ασφάλεια του νοσοκομείου και ο σεκιουριτάς του ζήτησε να απομακρυνθεί. Υπήρξε λογομαχία και στη συνέχεια ο ασθενής απομακρύνθηκε από τον χώρο των Επειγόντων, αφού πρώτα απείλησε τον εργαζόμενο ότι θα του κάνει κακό.

Tην Πέμπτη το βράδυ, γύρω στις 20:30, επέστρεψε στα ΤΕΠ και ξαφνικά επιτέθηκε από πίσω στον ανυποψίαστο σεκιουριτά, καρφώνοντάς τον με μικρό σουγιά τρεις φορές στον γλουτό.

Η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από τον τραυματισμό του εργαζόμενου, σημειώνοντας ότι γλύτωσε από τύχη.

«Έγινε μήνυση από τον συνάδελφο και κρατείται για να περάσει αυτόφωρο. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται ότι είμαστε απροστάτευτοι στα νοσοκομεία. Χρειάζονται προσλήψεις ΣΟΧ φυλάκων, συχνές περιπολίες της αστυνομίας έξω από τα νοσοκομεία, να γίνονται μηνήσεις από τις διοικήσεις των νοσοκομείων για να μην στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι. Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πριν θρηνήσουμε θύματα», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννακος.

