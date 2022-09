Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: ο διαιτητής του ντέρμπι

Ποιος ορίστηκε τελικά διαιτητής στον αγώνα της Λεωφόρου, μετά από τις αντιδράσεις για τον Σιδηρόπουλο.

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Βούλγαρο, Γκεόργκι Καμπάκοφ, διαιτητή του κυριακάτικου ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Η ΚΕΔ άλλαξε την αρχική της απόφαση με την επιλογή του Τάσου Σιδηρόπουλου, μετά απο το κύμα αντιδράσεων για τον ορισμό Έλληνα διαιτητή σε ντέρμπι, μετά από 4 χρόνια.

Ο 36χρονος διαιτητής, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, έχει διευθύνει αρκετούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μάρτιν Μαργκαρίτοφ, Ντιβάν Βάλκοφ, 4ο διαιτητή τον Τάσο Παπαπέτρου και στο VAR τους Ιβάιλο Στογιάνοφ και Τρύφωνα Πετρόπουλο.

