Βασίλισσα Ελισάβετ: το Διάγγελμα του Κάρολου και η επίσημη ανακήρυξή του

Πότε θα πραγματοποιήσει το πρώτο του διάγγελμα μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και πότε θα γίνει η ανακήρυξή του ως βασιλιάς.

Η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως σήμερα την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύοντας "κατευθυντήριες γραμμές εθνικού πένθους".

Το έγγραφο αυτό, το οποίο φέρει οδηγίες για να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες, πληροφορίες για τα ταξίδια και σχετικά με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, αναφέρει ότι το πένθος θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι δεν τίθεται υποχρέωση για την ματαίωση ή την αναβολή εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων ή για το κλείσιμο χώρων ψυχαγωγίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου και σημειώνει ότι το θέμα αυτό ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών.

Παράλληλα σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος αναχώρησε από το κάστρο Μπαλμόραλ όπου είχαν συγκεντρωθεί και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Εκπρόσωπος της Βρετανίδας πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας σήμερα το απόγευμα.

Ο Κάρολος Γ' θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ από το προεδρείο του βρετανικού κοινοβουλίου ανακοινώθηκε πως θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο καμπάνες των εκκλησιών ήχησαν σήμερα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία απεβίωσε χθες, Πέμπτη, σε ηλικία 96 ετών έπειτα από 70 χρόνια στο θρόνο.

Οι καμπάνες του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου και του Αββαείου του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, καθώς και αυτές του πύργου του Ουίνδσορ, άρχισαν να ηχούν ενώ ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ' βρίσκόταν καθ' οδόν προς το Λονδίνο από την κατοικία του Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας απέτισε σήμερα φόρο τιμής ενώπιον του κοινοβουλίου στην εκλιπούσα βασίλισσα χαιρετίζοντας «μία από τις μεγαλύτερες ηγέτιδες που γνώρισε ο κόσμος» και «τη μεγαλύτερη διπλωμάτη» του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τα σοφά λόγια της μας έδωσαν δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές. Στις πιο σκοτεινές στιγμές της πανδημίας, μας έδωσε την ελπίδα ότι θα ξανασυναντηθούμε», υπογράμμισε ντυμένη στα μαύρα η πρωθυπουργός, η οποία θα γίνει δεκτή το απόγευμα από τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

96 κανονιοβολισμοί στην μνήμη της βασίλισσας

Με κανονιοβολισμούς σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο μέχρι το Μπέλφαστ, τιμάται η μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ενενήντα έξι κανονιοβολισμοί, όσα και τα χρόνια της βασίλισσας, θα ακουστούν από το Χάιντ Παρκ και τον Πύργο του Λονδίνου μέχρι το προϊστορικό μνημείο του Στόουνχεντζ και τον βρετανικό θύλακα του Γιβραλτάρ.

