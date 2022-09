Παράξενα

Πύργος: Τροχαίο προκάλεσε ανήλικη που πήρε το αυτοκίνητο των γονιών της (εικόνες)

Τραυμάτισε πεζό, ξήλωσε κολώνες, χτύπησε αυτοκίνητα, κολόνες ηλεκτροφωτισμού, κάδους, γλάστρες και όποιο «εμπόδιο» συναντούσε στο δρόμο της. Η ανήλικη οδηγός συνελήφθη.

Πανικό σκόρπισε το πρωί της Παρασκευής (9/9) στον Πύργο μία ανήλικη η οποία πήρε το αυτοκίνητο των γονιών της και άρχισε να γυρνά στους δρόμους της πόλης.

Η κοπέλα χτύπησε με το αυτοκίνητο σταθμευμένα οχήματα, κολόνες ηλεκτροφωτισμού, κάδους, γλάστρες και όποιο «εμπόδιο» συναντούσε στο δρόμο του.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να σταματήσουν την ανήλικη και να τη συλλάβουν στην οδό Ολυμπίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη τραυμάτισε στο πόδι έναν ηλικιωμένο άνδρα ενώ παραλίγο να τραυματίσει ακόμη έναν.

