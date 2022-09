Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: παραλάβαμε νέα εμβόλια που αφορούν τις μεταλλάξεις

Τι δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης για τα νέα εμβόλια και τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα συνοδευόμενοι από τους Γενικούς γραμματείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους και Υπηρεσιών Υγείας, Γιάννη Κωτσιόπουλο πραγματοποίησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) σύσκεψη με τους Διοικητές των νοσοκομείων και τους Διοικητές της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη και 4ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη.

Κατα τη διάρκεια των συσκέψεων συζητήθηκαν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την πανδημία τον χειμώνα και η αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα νοσοκομεία.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε:

"Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επισκεπτόμαστε σήμερα με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εδώ συγκεκριμένα έργα που συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη. Είναι το Ογκολογικό, είναι το Παιδιατρικό, είναι όλα τα ΤΕΠ των νοσοκομείων μεταξύ των οποίων της Θεσσαλονίκης που επιμελείται η Αναπληρώτρια και έχουν μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης καθώς επίσης και όλα τα κέντρα Υγείας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση στο σκέλος των αναισθησιολόγων στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και είναι βέβαιο ότι με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, θα υπάρχουν πολύ περισσότερα κίνητρα στους γιατρούς να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας".

Ερωτηθείς για τα νέα εμβόλια ο Υπουργός Υγείας απάντησε:

«Παραλάβαμε νέα εμβόλια που αφορούν την Ο1, παράλληλα τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν και για τις υπομεταλλάξεις, την 4 και την 5. Ήδη γίνεται η προετοιμασία. Το καλύτερο εμβόλιο είναι το εμβόλιο που υπάρχει. Οι οδηγίες είναι σαφείς: Οι πολίτες που κινδυνεύουν είναι οι άνω των 60 ή ευάλωτοι, πρέπει να εμβολιαστούν με το εμβόλιο που υπάρχει και σε κάθε περίπτωση με τα επικαιροποιημένα εμβόλια διασφαλίζουμε ακόμα καλύτερη προστασία απέναντι στον κορονοϊό».

Ερωτηθείς για το ξεκίνημα της λειτουργίας των σχολείων ο Υπουργός απάντησε: «Όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και στα σχολεία προσπαθούμε να είμαστε όσο γινεται πιο κοντά στην κανονικότητα, πλέον έχουμε θεραπευτικά πρωτόκολλα, έχουμε εμβόλια, έχουμε αντιικά φάρμακα, έχουμε μια καλύτερη γνώση στον κορονοϊό και αντίστοιχα μπορούμε με προσοχή να επιστρέψουμε στην κανονικότητα».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα δήλωσε:

«Είμαι στη Θεσσαλονίκη από χθες για να εξετάσουμε τα θέματα που μας απασχολούν.

Κατ' αρχήν είχαμε μια συνάντηση με τους αναισθησιολόγους, όχι μόνο του Ιπποκράτειου όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη, αλλά και όλων των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, καθώς και με εκπροσώπους των αναισθησιολόγων του ιδιωτικού τομέα. Έγινε διεξοδική συζήτηση και προτάθηκαν κάποιες λύσεις που ελπίζουμε ότι θα είναι αποδοτικές.

Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους αναισθησιολόγους και όλους όσους εμπλέκονται στην φροντίδα των ασθενών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο και μέλη της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για διάφορα θέματα του Πανεπιστημίου καθώς και για το θέμα των μεταμοσχεύσεων. Άλλα θέματα που συζητήσαμε, είναι οι αναβαθμίσεις στις κτιριακές υποδομές των Νοσοκομείων που αφορούν τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω του ΕΣΠΑ, όσο και την αναβάθμιση των ΤΕΠ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών νοσηλείας για τους ασθενείς και μείωση των αναμονών.

Σήμερα το πρωί επισκεφτήκαμε το ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», όπου είδαμε και την μελέτη για την αναβάθμιση της παρούσας δομής αλλά και μια προμελέτη για μία νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση με όλο το προσωπικό. Πράγματι, το ΓΝΘ "Άγιος Παύλος" αφενός βοήθησε πάρα πολύ στην περίοδο του COVID αλλά και συνεχίζει να βοηθάει καθημερινά. Είναι ένα νοσοκομείο αιχμής για την Θεσσαλονίκη που θέλουμε να στηρίξουμε».

Ο Υπουργός και η Αναπληρώτρια πραγματοποιούν συναντήσεις με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

