Αττική: Παραμόνευαν σε ΑΤΜ και άρπαζαν τα χρήματα από τα θύματά τους

Πώς δρούσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε βάρος οδηγών οχημάτων, πεζών και κλοπές από οικίες και οχήματα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Εξιχνιάσθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε βάρος οδηγών οχημάτων, πεζών και κλοπές από οικίες και οχήματα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή 8 ημεδαπών στην ανωτέρω οργάνωση και σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, μετά από τελεσθείσα ληστεία σε βάρος ημεδαπού, έξω από κατάστημα τράπεζας στο Περιστέρι, όπου του αφαιρέθηκε με χρήση βίας μεγάλο χρηματικό ποσό, συγκρότησε ειδική ομάδα αστυνομικών για τη συλλογή στοιχείων που αφορούσαν την προαναφερόμενη ληστεία, καθώς και άλλες περιπτώσεις που παρουσίαζαν παρόμοια μεθοδολογία δράσης.

Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή και μεθοδική δράση, με διακριτούς ρόλους και συνοχή.

Ως προς τον τρόπο δράσης, όπως διαπιστώθηκε τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν και στοχοποιούσαν άτομα που προσέγγιζαν, είτε πεζή, είτε με τα οχήματα τους υποκαταστήματα τραπεζών και επρόκειτο να πραγματοποιούσουν συναλλαγές, έχοντας στην κατοχή τους μετρητά.

Στη συνέχεια παρέμεναν εξωτερικά των υποκαταστημάτων και σε απόσταση, ώστε να μην καταγραφούν από τις κάμερες των τραπεζών και όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, επιτίθεντο στα θύματά τους, πολλές φορές με ιδιαίτερη σκληρότητα και του αφαιρούσαν χρήματα και προσωπικά τους αντικείμενα.

Όταν το θύμα κινούνταν με το όχημα του, σε κάποιες περιπτώσεις προέβαιναν σε φθορές στα ελαστικά και όταν το θύμα σταματούσε μετά από λίγο και εξέρχονταν από το αυτοκίνητο με σκοπό να ελέγξει τα ελαστικά, έβρισκαν την κατάλληλη στιγμή να του επιτεθούν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ημεδαπής που έπεσε θύμα της ιδιαίτερης σκληρότητας τριών μελών της εγκληματικής οργάνωσης, στην περιοχή των Αχαρνών τον περασμένο Οκτώβριο. Οι δράστες επιβαίνοντες στο «επιχειρησιακό» όχημα τους, προσέκρουσαν στο όχημα που οδηγούσε η ημεδαπή, με επακόλουθο να εξέλθει του οχήματος της και να πλησιάσει το αυτοκίνητο των δραστών. Τότε ο συνοδηγός εξήλθε, την ακινητοποίησε και την οδήγησε με τη βία μέχρι το όχημα της, όπου αφαίρεσε την τσάντα της. Η παθούσα προσπάθησε να ανακτήσει την τσάντα της και κινήθηκε προς το μέρος τους, τότε ο οδηγός εκκίνησε το όχημα με σκοπό να την πλήξει, με το θύμα να κρατείται αντανακλαστικά από το καπό του οχήματος, να παρασύρεται για αρκετά μέτρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της μετά την πτώση της στο οδόστρωμα.

Το εύρος της εγκληματικής τους δράσης, πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων ληστειών, εκτεινόταν και σε διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες, κλοπές Ι.Χ.Ε. οχημάτων και κλοπές από οχήματα.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 16 αξιόποινες πράξεις, εκ των οποίων 11 κλοπές και 5 ληστείες με λεία άνω των 138.000 ευρώ.

Τα μέλη της συμμορίας έχουν κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια κύριας ανάκρισης και 4 εκ των κατηγορουμένων κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

