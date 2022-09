Life

ANT1+: Ο Trannos στο “SUPER INFLUENCER” (εικόνες)

Το πέμπτο επεισόδιο του premium ντοκιμαντέρ reality, SUPER INFLUENCER, έρχεται στην πλατφόρμα ANT1+ από τις 9 Σεπτεμβρίου με πρωταγωνιστή έναν από τους πιο επιτυχημένους trappers της γενιάς του, τον Tranno ή αλλιώς Χρήστο Βασιλόπουλο.

Τα τραγούδια του σκοράρουν εκατομμύρια views στο YouTube και οι εμφανίσεις του είναι sold out σε όλη την Ελλάδα. Στο επεισόδιο βλέπουμε τον Tranno στην καθημερινότητά του χωρίς «φίλτρα», τη διαδρομή προς την τεράστια επιτυχία μέσω της μουσικής, αλλά και την αντισυμβατική του προσωπικότητα. Μιλά στην κάμερα με ωμή ειλικρίνεια, χαρακτηριστικό που τον φέρνει συχνά στο προσκήνιο, προκαλώντας το ενδιαφέρον και τις αντιδράσεις των fans του, και όχι μόνο.

Για πρώτη φορά, ο ίδιος, η οικογένειά του και οι φίλοι του μιλούν δημόσια για τα προσωπικά του βιώματα, τα εμπόδια που έχει συναντήσει, τις επεισοδιακές του εμφανίσεις σε διάφορα events και το πως τον έχει επηρεάσει η γειτονιά που μεγάλωσε.

Στο επεισόδιο, ο Trannos μοιράζεται με το κοινό του εμπειρίες με τις θαυμάστριές του, τα μηνύματα που λαμβάνει, ενώ μιλάει για το προσωπικό του brand γυαλιών, “maurogyali.gr” αλλά και τις επόμενες επιχειρηματικές του κινήσεις. Η κάμερα τον ακολουθεί στη σκηνή του Waterboom Festival, όπου τραγούδησε το viral τραγούδι “Madame” και άλλες του επιτυχίες, ξεσηκώνοντας 40.000 fans! Και οι ξεχωριστές του εμφανίσεις δεν σταματούν εκεί. Το επεισόδιο προβάλλει αποκλειστικά πλάνα από την εμφάνισή του στα Mad Video Music Awards 2022, όπου συμμετείχε για πρώτη φορά κλέβοντας τις εντυπώσεις με το πολυαναμενόμενο εκρηκτικό ντουέτο του με την Ελένη Φουρέιρα στο “Μadame”. Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζει μια και καλή την αλήθεια σχετικά με το εάν είχε εμπλακεί στα επεισόδια που έγιναν στα βραβεία και μιλά για την αγωνία του πριν από την ανακοίνωση του νικητή στην κατηγορία “Urban Hip Hop track” της χρονιάς.

Αποκλειστικές backstage εικόνες από την ηχογράφηση της νέας του επιτυχίας «Εγώ και εσύ», πριν από την επίσημη κυκλοφορία. Ένα κομμάτι που ερμηνεύει με την Ελένη Φουρέιρα και έχει ήδη γίνει viral.

Τέλος, ιδιαίτερες είναι και οι οικογενειακές στιγμές στο σπίτι του με τη μεγαλύτερή του fan, τη μητέρα του, αλλά και τον πατέρα του.

Ένα επεισόδιο που συνθέτει το παζλ του καλλιτέχνη, του influencer, της trap personas Trannos και είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

