ΔΕΘ: Rafale, F35 και Belharra εντυπωσιάζουν στο περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1, βρέθηκε στο περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων στη ΔΕΘ και αποκαλύπτει τα εντυπωσιακά εκθέματα και δραστηριότητες που μπορούν να δουν από κοντά οι επισκέπτες.

Οι επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά, τις δυνατότητες των μαχητικών Rafale και των F35, στο εντυπωσιακό περίπτερο των Ενόπών Δυνάμεων.

Ακόμη εκτός από το ομοίωμα των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών, υπάρχει και ένας εξομοιωτής των F35. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία επιπλέον, να δουν ένα ομοίωμα της φρεγάτας Belharra, αλλά και τις δυνατότητες των σκιών του Αιγαίου, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, που περιλαμβάνει την ελίτ των ειδικών δυνάμεων.

Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Μπούζος, Ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, "το ξεχωριστό φέτος που έχουν να δουν οι επισκέπτες, είναι οι εξομοιωτές των F-35, των γαλλικών Rafale που έχει αποκτήσει ήδη η Πολεμική μας Αεροπορία, καθώς και έναν εξομοιωτή, που είναι ουσιαστικά εκπαιδευτικό σύστημα των F-16 Block 52."

Μάλιστα όσον αφορά τον εξομοιωτή των F-16, ο οποίος έχει κατασκευαστεί εξολοκλήρου στην Ελλάδα, πρόκειται για το "αύριο της πολεμικής αεροπορίας". Υπολογίζεται ότι μετά το 2030, το 80% της εκπαίδευσης των πιλότων θα πραγματοποιείται σε εξομοιωτές σαν και αυτόν.

Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος, Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, αναφέρει σχετικά με την κατασκευή του: "έχουν χρησιμοποιηθεί 3D εκτυπωτές, ηλεκτρονικές κατασκευές, πλακέτες εξ αρχής. Το έχουμε σχεδιάσει, αναπτύξει και λειτουργεί, εξ ολοκλήρου μόνοι μας".

Σε μόνιτορ θα προβάλλονται εικόνες με τις δυνατότητες των σκιών του Αιγαίου, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, που περιλαμβάνει την ελίτ των ειδικών δυνάμεων.

