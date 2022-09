Πολιτική

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της έναντι της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη

Η τουρκική πλευρά επιχειρεί, για μία ακόμη φορά την διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

«Η τουρκική πλευρά επιχειρεί, για μία ακόμη φορά την διαστρέβλωση της πραγματικότητας και την προβολή ψευδών ειδήσεων αναφορικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών .

«Είναι άξιον απορίας σε ποια διάταξη της Συνθήκης της Λωζάννης, την οποία, συστηματικά, παραβιάζει η Τουρκία, αναφέρεται ότι οι μουφτήδες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη εκλέγονται.

Αναμένουμε από την τουρκική πλευρά να μας υποδείξει το συγκεκριμένο άρθρο.

Είναι τουλάχιστον οξύμωρο ότι η Τουρκία επιχειρεί να καθιερώσει σε ένα τρίτο κράτος διαδικασίες εκλογής θρησκευτικών ηγετών, τις οποίες η ίδια δεν εφαρμόζει στην δική της επικράτεια.

Ως γνωστόν, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε πρόσφατα νόμο για τον εκσυγχρονισμό των Μουφτειών.

Ο νόμος αυτός δημιουργεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις Μουφτείες και τους Μουφτήδες στην Θράκη.

Πλαίσιο πλήρως συμβατό με το Σύνταγμα της Ελλάδας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως ορίζονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τις αρχές και τα νενομισμένα του Ισλάμ.

Η Ελλάδα, ευρωπαϊκή δημοκρατία και κράτος δικαίου, τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της έναντι της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη που απορρέουν από την Συνθήκη της Λωζάννης.

Θα συνεχίσει να ακολουθεί μία συγκροτημένη μειονοτική πολιτική η οποία προάγει την ευημερία της Μειονότητας.

Αντιθέτως, η Τουρκία συνεχίζει να καταπατά τα δικαιώματα της σχεδόν αφανισμένης Ελληνικής Μειονότητας σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο.

Συγκρατείται μάλιστα, ότι η Τουρκία προέβη σε σχετική ανακοίνωση λίγες ημέρες μετά τη θλιβερή επέτειο των «Σεπτεμβριανών» του 1955, κάτι που, αν μη τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για αναστοχασμό από την πλευρά της Τουρκίας » υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

