Ινδία: υπεραιωνόβιος άνδρας οργάνωσε ψεύτικο γάμο για να αποδείξει ότι.. ζει!

Ο άνδρας 102 ετών, σκαρφίστηκε τη λύση αυτή για να αποδείξει ότι ζει, καθώς το κράτος του είχε κόψει τη σύνταξη.

Για να αποδείξει στις αρχές, που δεν του χορηγούσαν πλέον τη σύνταξή του στην Ινδία, ότι παρά τα 102 χρόνια του είναι ζωντανός, ένας Ινδός εμφανίστηκε με άμαξα, γαμπριάτικο κοστούμι και μια μπάντα στην έδρα της τοπικής κυβέρνησης.

«Είμαι ζωντανός!», είπε ο Ντούλι Τσαντ. «Δεν λαμβάνω πλέον σύνταξη γήρατος από τον Μάρτιο, επειδή τα κυβερνητικά αρχεία λένε ότι είμαι νεκρός», πρόσθεσε. «Από τότε προσπαθώ μάταια να αποδείξω ότι ζω ακόμα».

Ο κοινωνικός λειτουργός Ναβίν Τζαϊχίντ, που ήταν μεταξύ των δεκάδων προσκεκλημένων στον ψεύτικο γάμο του Τσαντ, είπε ότι είχε ακούσει να μιλούν για αυτήν την υπόθεση και αποφάσισε να βοηθήσει τον υπεραιωνόβιο. «Επικοινωνήσαμε με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανώσαμε συνέντευξη Τύπου, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε σκεφτήκαμε να οργανώσουμε μια γαμήλια πομπή, για να τραβήξουμε την προσοχή», εξήγησε.

Ο Τζαϊχίντ είπε ότι του τηλεφώνησαν πολλοί άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση αφότου κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το βίντεο με τον «γάμο» του Τσαντ.

