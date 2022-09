Κοινωνία

Εξάρχεια: πέτρες και χημικά σε διαδήλωση για το μετρό (εικόνες)

Ένταση επικρατεί στα Εξάρχεια, σε διαδήλωση κατά της δημιουργίας μετρό στην περιοχή.

Επεισόδια προκλήθηκαν στα Εξάρχεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της κατασκευής σταθμού μετρό στην πλατεία Εξαρχείων.

Ένταση επικράτησε σήμερα το βράδυ στα Εξάρχεια, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδας ατόμων που πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία, κατά της κατασκευής σταθμού μετρό στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία γύρω απ' την πλατεία, και στην συνέχεια, μερίδα εξ΄αυτών πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, που απάντησαν με χρήση χημικών.

Έχουν γίνει τρεις προσαγωγές ατόμων.

