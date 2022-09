Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Βόλτα και selfies στην πλατεία Αριστοτέλους (εικόνες)

Βόλτα στην πλατεία Αριστοτέλους έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει χειραψίες με περαστικούς και να συνομιλήσει μαζί τους.

Συνοδευόμενος από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μαρινάκη, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε αρχικά στο καφέ Ολύμπιον όπου έκανε χειραψίες με πελάτες.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου βρίσκεται το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο στήθηκε για τις μέρες της 86ης ΔΕΘ.

Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι αρκετοί νεολαίοι, στελέχη, βουλευτές και υπουργοί.

Οι υπεύθυνοι του περιπτέρου τον ενημέρωσαν για τη λειτουργία του που άρχισε σήμερα και του είπαν ότι οι πολίτες που επισκέπτονται μπορούν να παίρνουν ενημερωτικό φυλλάδιο ή επιτόπου να πληροφορούνται για το πρόγραμμα και τις δράσεις της Κυβέρνησης. Ένα δεύτερο περίπτερο της Ν.Δ λειτουργεί στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε μαζί τους όπως και με πολίτες που ήταν στην πλατεία εκείνη την ώρα και ανταποκρίθηκε σε όσους του ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

