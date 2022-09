Πολιτική

Τσίπρας: τα σποτ "σπόντα" για τον Μητσοτάκη - Υποσχέσεις που ΔΕΘαγίνουν ποτέ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δηκτικά βίντεο συνεχίζει την επίθεση του προς την Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.

Με δηκτικά βίντεο συνεχίζει την "πολεμική" του κατά της Κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας, ενόψεει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού απόψε στην ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζει την παρουσία και όσα αναμένεται να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 86η ΔΕΘ , με μια σειρά απο βίντεο.

Στα βίντεο χρησιμοποιούνται αποσπάσματα απο όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προηγούμενη ΔΕΘ και μετά απο ένα σύντομο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, περί αθέτησης των υποσχέσεων του Πρωθυπουργού, τα σποτ καταλήγουν με την φράση «ΔΕΘαγίνουν ποτέ».





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Λάρισα: Θρίλερ με τον σύντροφο της 35χρονης

Πάτρα: Χειροπέδες στον άνδρα που απειλούσε με τσεκούρι (εικόνες)

Πέθανε ξαφνικά 44χρονος στην μπανιέρα του