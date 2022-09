Πολιτική

Τσίπρας: το σποτ "σπόντα" για τον Μητσοτάκη - Υποσχέσεις που ΔΕΘαγίνουν ποτέ (βίντεο)

Με ένα δηκτικό βίντεο, σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις αναγγελίες στη ΔΕΘ.

Απάντηση στις δηλώσεις σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, δίνει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από ένα βίντεο 32 δευτερολέπτων.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζει την επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 86η ΔΕΘ.

Μεταξύ άλλων, υπενθυμίζει τις περσινές υποσχέσεις του πρωθυπουργού που όπως ισχυρίζεται δεν πραγματοποιήθηκαν και τονίζει με νόημα «ΔΕΘαγίνουν ποτέ».

«Κάνουμε μία πολύ σημαντική παρέμβαση μαζί με τη ΔΕΗ ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις όποιες αυξήσεις των τιμών του ρεύματος». αναφέρει στο βίντεο από περσινές δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αυτό το βίντεο κλείνει με τη φράση «δεν θέλεις κι άλλες υποσχέσεις που ΔΕΘαγίνουν ποτέ».

