“Στούντιο με θέα” - Φαίη Μαυραγάνη: Η πρώτη “καλημέρα” και το βίντεο με τον Νίκο Μάνεση

Με μια “πινελιά” από τα παλιά και την πρώτη εκδοχή της εκπομπής, επέστρεψε η Φαίη Μαυραγάνη στο στούντιο του ΑΝΤ1 για να ανοίξει ένα ξεχωριστό “παράθυρο” στην ενημέρωση μας.

Επιστροφή στον «αέρα» του ΑΝΤ1, από σήμερα και κάθε Σαββατοκύριακο, για την Φαίη Μαυραγάνη, επιστροφή στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» και μάλιστα στο ίδιο στούντιο από το οποίο έβγαινε η εκπομπή μέχρι και το 2006.

Η έναρξη δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, παρά με ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την πρώτη εκδοχή του «Στούντιο με θέα» στον ΑΝΤ1, που παρουσίαζε η Φαίη Μαυραγάνη μαζί με τον Νίκο Μάνεση, από το 2003 έως το 2006, όπως είπε η ίδια αργότερα.

Η Φαίη Μαυραγάνη αναφέρθηκε τόσο στην πρώτη εκδοχή της εκπομπής στον ΑΝΤ1, όσο και στην ομάδα της εκπομπής, που πλέον αποτελείται από τους βασικούς συντελεστές της, που είναι μαζί για 10η συναπτή σεζόν.

Αμέσως μετά την πρώτη «Καλημέρα» και την εισαγωγή από την Φαίη Μαυραγάνη, προβλήθηκε και ένα βίντεο από τις πρόβες που έκανε με τους συνεργάτες της, ώστε να βγει η εκπομπή όπως πρέπει στον «αέρα» του ΑΝΤ1.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα με την έναρξη της εκπομπής «Στούντιο με θέα» και όσα είπαν η Φαίη Μαυραγάνη, μαζί και με τον Κωστή Πλάντζο:

