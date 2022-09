Οικονομία

ΑΑΔΕ - Κολωνάκι: Πρόστιμο “μαμούθ” σε εστιατόριο για φοροδιαφυγή

Επί χρόνια εξέδιδε αποδείξεις, αλλά μέσω λογισμικού κατάφερνε να εξαπατά τους πελάτες του και το Δημόσιο. Πως λειτουργούσε η "μηχανή".

«Δεν εξέδιδε κανονικές, αλλά προσωρινές αποδείξεις. Επί τέσσερα χρόνια, στις αποδείξεις που έκοβε, το παράνομο λογισμικό, το οποίο είχε εγκαταστήσει, έκανε αυτόματα έκπτωση από 90% έως και 99%(!) στα ποσά, που πέρναγαν τελικά στη μνήμη της ταμειακής μηχανής», αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Αυτές είναι οι δύο πολύ σημαντικές παραβάσεις, οι οποίες έκαναν ακόμα και τους έμπειρους ελεγκτές της ΑΑΔΕ να τρίβουν τα μάτια τους

Πού τα βρήκαν όλα αυτά; Σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι, το οποίο έχει υποκαταστήματα και σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά και σε νησί των Κυκλάδων.

Οι ελεγκτές βρέθηκαν εκεί, μετά από καταγγελίες ότι το εστιατόριο εκδίδει προσωρινές μόνο αποδείξεις - τα γνωστά δελτία παραγγελίας.

Ο έλεγχος, στον οποίο προχώρησαν, αφορούσε την περίοδο από 26/11/2015 έως 19/01/2020.

Έγινε κατάσχεση των ηλεκτρονικών φορολογικών στοιχείων (αρχεία .txt), και με το ειδικό λογισμικό υπολόγισαν τα έσοδα της επιχείρησης.

Στη συνέχεια, έγινε άρση τραπεζικού απορρήτου και άνοιγμα λογαριασμών μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (Σ.Μ.Τ.Λ.) και επιπλέον ζητήθηκαν από τις τράπεζες οι αναλυτικές κινήσεις των POS. Κάνοντας αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών φορολογικών αρχείων .txt με τα δεδομένα των φορολογικών βιβλίων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις αναλυτικές κινήσεις των P.O.S., διαπίστωσαν τη σωρεία παραβάσεων.

Ταυτόχρονα κατασχέθηκε και ελέγχθηκε η φορολογική μνήμη του φορολογικού μηχανισμού.

Τα συνολικά πρόστιμα για φοροδιαφυγή και προσαυξήσεις, τα οποία καλείται να πληρώσει η επιχείρηση, προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

