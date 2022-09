Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τουρκία: Νέες κυρώσεις για μελλοντικές αγορές ρωσικών όπλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Χαστούκι" του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία. Απειλεί με νέες κυρώσεις οποιαδήποτε συναλλαγή με τον ρωσικό αμυντικό τομέα.



Οποιαδήποτε μελλοντική συναλλαγή της Τουρκίας με τον ρωσικό αμυντικό τομέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον και νέες κυρώσεις διαμηνύει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει ήδη αποπεμφθεί από το πρόγραμμα παραγωγής των μαχητικών F-35 λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400, ενώ αυτή τη στιγμή συνεχίζει να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για την αγορά νέων αλλά και την αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου των μαχητικών F-16 που κατέχει.

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι «η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η απόκτηση των S-400 έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία για τη μείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλισμό. Προτρέπουμε την Τουρκία, και όλους τους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ, να αποφύγουν μελλοντικές αγορές ρωσικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων S-400, που προσφέρουν στη Ρωσία έσοδα, πρόσβαση και επιρροή. Οποιεσδήποτε τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν να υπόκεινται σε κυρώσεις CAATSA, ξεχωριστές και επιπλέον από αυτές που έχουν ήδη επιβληθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

“Στούντιο με θέα” - Φαίη Μαυραγάνη: Η πρώτη “καλημέρα” και το βίντεο με τον Νίκο Μάνεση

ΑΑΔΕ - Κολωνάκι: Πρόστιμο “μαμούθ” σε εστιατόριο για φοροδιαφυγή

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο