UEFA: Το Λιχτενστάιν στην κορυφή της κατάταξης!

Απίστευτο κι όμως αληθινό: το Λιχτενστάιν βρίσκεται στην κορυφή του UEFA Ranking! Δεκάδες θέσεις πίσω ειναι η Ελλάδα.

Φαίνεται σαν ψέμα, αλλά οι επίσημοι πίνακες της UEFA είναι πέρα εώς πέρα αληθινοί.

Το Λιχτενστάιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση Νο1 του εφετινού Ranking ανάμεσα στις χώρες που εκπροσωπούνται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Η Βαντούζ πέτυχε ακόμα έναν μικρό θρίαμβο, ξεκινώντας με ισοπαλία (0-0) εναντίον του Απόλλωνα Λεμεσού, το «παρθενικό της ταξίδι» στους ομίλους του Conference League. Με το βαθμό αυτό η χώρα την οποία εκπροσωπεί έφτασε τους 5.500 στην ειδική βαθμολογία της UEFA και βρίσκεται στην κορυφή.

H κυπελλούχος Λιχτενστάιν πέρασε στους ομίλους αποκλείοντας την Κόπερ (Σλοβενία), την Κονιασπόρ (Τουρκία) και τη Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία), ενώ μετά την ισοπαλία με την κυπριακή ομάδα έφτασε συνολικά τους 5,5 βαθμούς. Και επειδή το Λιχτενστάιν έχει παραδοσιακά έναν εκπρόσωπο, ο συντελεστής είναι «1», άρα η βαθμολογία στο ranking είναι 5.500, η υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτή τη στιγμή.

Εξυπακούεται ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές δυνάμεις θα συγκεντρώσουν στην πορεία πολλούς περισσότερους βαθμούς, αλλά ακόμα κι αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα το κρατίδιο των 38.000 κατοίκων (δηλαδή όσο η Καρδίτσα!) είναι ένας άθλος. Μια χώρα χωρις πρωτάθλημα, που οι ομάδες της «φιλοξενούνται» στις ελβετικές διοργανώσεις και η Βαντούζ μετέχει στη Β΄ κατηγορία. Διεξάγεται, όμως, κύπελλο και η Βαντούζ το κατακτά... συνεχώς, έτσι διασφαλίζει τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μέχρι σήμερα είχε καταφέρει τρεις φορές να φτάσει έως τον τρίτο προκριματικό. Εφέτος πήγε ένα βήμα παραπάνω.

Χάρη στην επιτυχία αυτή, το Λιχτενστάιν «εκτοξεύτηκε» 13 θέσεις στο Ranking καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο και βρίσκεται πλέον στο Νο33. Αν φτάσει το Νο29 θα δικαιούται μία επιπλέον ομάδα στο Conference League, δηλαδή θα αυξήσει τις τέσσερις σε πέντε.

Χωρίς αντίκρισμα, όμως, αφού δεν υπάρχει εγχώρια διοργάνωση πλην του κυπέλλου, έτσι η εκπροσώπηση θα παραμείνει «αποκλειστικότητα» της Βαντούζ.

Το Top 20 στο UEFA Ranking του 2022/23 όπως διαμορφώνεται σήμερα:

Λιχτενστάιν 5.500 Τσεχία 4.750 Ισραήλ 4.500 Πορτογαλία 4.333 Ρωσία 4.333 (Η Ρωσία έχει αποκλειστεί και βαθμολογείται με τον εθνικό της συντελεστή) Ισπανία 4.285 Νορβηγία 4.000 Βέλγιο 3.800 Ελβετία 3.750 Ρουμανία 3.750 Αγγλία 3.714 Ολλανδία 3.700 Γερμανία 3.500 Πολωνία 3.500 Τουρκία 3.400 Ουγγαρία 3.375 Ιταλία 3.357 Σουηδία 3.250 Βουλγαρία 3.250 Σλοβακία 3.250

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση μεταξύ 55 χωρών με μόλις 1.625 βαθμούς.

