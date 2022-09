Κόσμος

Τουρκία: Καραμπόλα με λεωφορεία στην Κωνσταντινούπολη (εικόνες)

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε καραμπόλα τεσσάρων λεωφορείων.



Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο της Κωνσταντινούπολης, όπου 99 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε καραμπόλα τεσσάρων λεωφορείων, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Αρχικά, δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά και άλλα δύο, που ακολουθούσαν, προσέκρουσαν πάνω τους.

Avc?lar IBB Sosyal Tesisler durag?nda Metrobus kazas? gerceklesti. Kaza sonras? metrobuslerde bulunan cok say?da kisi yaraland?. pic.twitter.com/OYd22RkFnY — Bilal Sever (@bilal_svr35) September 9, 2022

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, δήλωσε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά.

Istanbul Avc?lar'da 4 metrobusun carp?st?g? ve 99 kisinin yaraland?g? kazayla ilgili sorusturma baslat?ld? https://t.co/kTdSaUBhjG pic.twitter.com/7VfCpN4gcG — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 9, 2022

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στη γέφυρα που συνδέει την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

