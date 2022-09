Κόσμος

Ουίλιαμ - Κέιτ: ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας “κλέβουν τις καρδιές” των Βρετανών

Η Κέιτ είναι το πιο δημοφιλές μέλος της βασιλικής οικογένειας, ενώ η δημοτικότητα του Ουίλιαμ είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του πατέρα του.



Ένα λαμπερό ζευγάρι, σύμβολο μιας εκσυγχρονισμένης μοναρχίας. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ αποκαλέστηκαν «πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας» από τον νέο βασιλιά Κάρολο Γ’ της Βρετανίας. Το ζευγάρι, που έχει τρία παιδιά, κατείχε μέχρι τώρα τους τίτλους «δούκας και δούκισσα του Κέιμπριτζ».

Ο τίτλος του πρίγκιπα της Ουαλίας ανήκε μέχρι σήμερα στον Κάρολο, ο οποίος διαδέχθηκε τη μητέρα του, την Ελισάβετ Β’, στον βρετανικό θρόνο. Ο τίτλος της πριγκίπισσας της Ουαλίας έχει συνδεθεί με την αδικοχαμένη Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Η Καμίλα, η δεύτερη σύζυγος του Καρόλου, δεν χρησιμοποίησε ποτέ αυτόν τον τίτλο.

Το ζευγάρι είναι εξαιρετικά δημοφιλές, διατηρώντας λογαριασμό στο Instagram με 14 εκατομμύρια ακολούθους. Παρουσιάζει συνήθως φωτογραφίες μιας φαινομενικά τέλειας οικογένειας, με στιγμιότυπα στα οποία πρωταγωνιστούν τα τρία παιδιά, ο 9χρονος Τζορτζ, η 7χρονη Σάρλοτ και ο 4χρονος Λούις, του οποίου οι γκριμάτσες κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, τον περασμένο Ιούνιο, είχαν ενθουσιάσει τους φωτογράφους.

Ουίλιαμ και Κέιτ, 40 ετών και οι δύο, μετακόμισαν πρόσφατα στο Ουίνσδορ, όπου περνούσε το μεγαλύτερο διάστημα η βασίλισσα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19.

Την περασμένη Τετάρτη, δημοσίευσαν ένα σύντομο βίντεο με τα παιδιά τους να φθάνουν στο ιδιωτικό σχολείο. Μόνο δύο εικονολήπτες/φωτογράφοι ήταν παρόντες, καθώς οι γονείς προσπαθούν να χαρίσουν στα παιδιά μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή.

Με την πάροδο των ετών, το ζευγάρι έχει κλέψει τις καρδιές των Βρετανών, παρουσιάζοντας μια εικόνα οικογενειακής ευτυχίας, σε αντίθεση με τα βασανισμένα παιδικά χρόνια του Ουίλιαμ - που είδε τον γάμο των γονιών του να διαλύεται - ή με τα παιδικά χρόνια του Καρόλου Γ’, ο οποίος ανατράφηκε από γκουβερνάντες και εκπαιδεύτηκε σε οικοτροφεία.

Το ζευγάρι φωτογραφίζεται συχνά αγκαλιασμένο σε δεξιώσεις ή εκδηλώσεις με διασημότητες, όπως η πρεμιέρα της νέας ταινίας της σειράς Τζέιμς Μπόντ. «Η Κέιτ είναι fashion icon εδώ και πολύ καιρό», επισημαίνει ο Ρίτσαρντ Φιτζουίλιαμς, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων με εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

Η νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει πάθος με τη φωτογραφία και τροφοδοτεί συχνά τον λογαριασμό του ζεύγους στο Instagram με πόζες των παιδιών, όπως του Τζορτζ στο γρασίδι, της Σάρλοτ να μοιράζει μερίδες φαγητού ή του μικρότερου Λούις να ζωγραφίζει.

Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται εν μέρει η δίψα των βρετανικών ταμπλόιντ για φωτογραφίες της οικογένειας, η οποία φαίνεται πως έχει ησυχάσει από τους παπαράτσι που καταδίωκαν τη Νταϊάνα μέχρι τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov, η Κέιτ είναι το πιο δημοφιλές μέλος της βασιλικής οικογένειας, ενώ η δημοτικότητα του Ουίλιαμ είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του πατέρα του.

«Νομίζω ότι Ουίλιαμ και Κέιτ είναι, από πολλές απόψεις, ο καθρέφτης της βασίλισσας Ελισάβετ και του συζύγου της», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Τζόνσον, ο οποίος εκτιμά ότι η βασιλεία του Καρόλου Γ’ θα θεωρηθεί ως μια μεταβατική περίοδος μέχρι την άνοδο του Ουίλιαμ στον θρόνο.

