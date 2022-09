Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - ΕΕ: Οι διαφωνίες για το πλαφόν και η ελληνική πρόταση

Οι βασικές αιτίες για την μη επίτευξη συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Ποιοι στήριξαν την ελληνική πρόταση.



Η ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο δηλαδή ο κίνδυνος να διακοπεί η ροή αν επιβληθεί πλαφόν στην τιμή εισαγωγής του καυσίμου εφόσον οι χώρες προέλευσης αντιδράσουν, αλλά και ο κίνδυνος να αυξηθεί η κατανάλωση αν μειωθεί η τιμή σε χαμηλά επίπεδα είναι οι βασικές αιτίες για την μη επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΕΝ, την πρόταση για γενικό πλαφόν στο φυσικό αέριο την πρόταση στήριξαν οι Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιρλανδία, Μάλτα, Κύπρος, Σουηδία, Κροατία, Ρουμανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Σλοβενία και Γερμανία (υπό προϋποθέσεις). Κανένα κράτος- μέλος δεν αντιτάχθηκε ρητά αλλά όλοι εστίασαν στην ανάγκη εξασφάλισης ασφάλειας εφοδιασμού και μη αύξησης της ζήτησης του φυσικού αερίου.

Επίσης, η εισήγηση για πλαφόν μόνο στο ρωσικό φυσικό αέριο (που θα οδηγούσε πιθανότατα σε διακοπή της ροής), υποστηρίχθηκε από Γαλλία, Δανία, Ισπανία κι Ολλανδία, ενώ αντίθετες ήταν οι Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Σημειώνεται ότι ο νότιος διάδρομος μέσω του οποίου εφοδιάζεται και η χώρα μας, εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ως προς τις λοιπές προτάσεις που συζητήθηκαν:

Την πρόταση για υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στήριξαν οι: Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία ενώ αντίθετες ήταν οι Κύπρος και Μάλτα. Η Ελλάδα εξέφρασε επιφύλαξη.

Την πρόταση για μηχανισμό ανάκτησης εσόδων από τους ηλεκτροπαραγωγούς (στη βάση του μηχανισμού που εφαρμόζει η κυβέρνηση) στήριξαν οι: Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία ενώ αντίθετες ήταν οι Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία και Λετονία. Η Επίτροπος Ενέργειας Simson επεσήμανε την καλή και ενδιαφέρουσα λειτουργία του ελληνικού μηχανισμού που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο.

Την πρόταση για στήριξη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε προθεσμιακή αγορά στήριξαν Βέλγιο, Γαλλία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Δανία, Κύπρος, Φινλανδία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβενία ενώ το Λουξεμβούργο συνέστησε προσοχή.

Αλλαγές στο ETS (αγορά ρύπων) στήριξαν οι Εσθονία, Πολωνία και Ουγγαρία, ενώ αντίθετες ήταν οι Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία και Δανία. Τέλος την πρόταση για φορολόγηση των υπερβολικών κερδών των εταιρειών ορυκτών καυσίμων στήριξαν Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία ενώ αντίθετη ήταν η Σλοβακία.

